Gratis computercursussen voor beginners

GROENLO – De wereld wordt steeds digitaler. Meer en meer wordt aan de burger gevraagd om zaken digitaal te regelen. Het aanvragen van toeslagen, het regelen van een verlenging van je rijbewijs, contact leggen met je huisarts of ziekenhuis. Maar wat als je niet zo digivaardig bent? De Bibliotheek Oost-Achterhoek biedt graag hulp in de vorm van gratis cursussen, workshops en spreekuren.



Gratis basiscursussen in Groenlo, Eibergen en Borculo

Vanaf april organiseren we in Groenlo, Eibergen en Borculo weer de basiscursus Klik & Tik 1. Heb je helemaal geen ervaring met computers? Maar zou je wel heel graag meer willen weten? Dan is deze 6-delige cursus echt iets voor jou. Met een klein groepje medecursisten ga je op een rustig tempo en in een gezellige sfeer aan de slag.

In Eibergen starten we op 5 april (aanvang 9.30 uur) met deze fijne cursus. Een dagje later (6 april, eveneens om 9.30 uur) zijn zowel Borculo als Groenlo aan de beurt.

Gratis cursussen

Cursussen zijn voor iedereen gratis. Naast Klik & Tik bieden we ook andere gratis workshops en cursussen aan, onder andere over de digitale overheid en digitale gezondheid. Meer informatie hierover is te vinden in de bibliotheken of op www.oostachterhoek.nl/cursussen.



Opgave

Aanmelden voor één van de cursussen of workshops kan via www.oostachterhoek.nl/cursussen, in één van onze bibliotheken of via 088-0062929.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....