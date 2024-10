Indrukwekkende films bij CINEbieb in Borculo en Ruurlo

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BORCULO / RUURLO – In oktober vertonen de vrijwilligers van CINEbieb twee indrukwekkende films: Pink Moon op 11 oktober in Borculo en The Old Oak op 25 oktober in Ruurlo. Beide films beginnen om 20.00 uur, en na afloop is er de mogelijkheid om onder het genot van een drankje na te praten. Reserveren kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Pink Moon

Op vrijdagavond 11 oktober is in de Bibliotheek Borculo de film Pink Moon te zien (aanvang 20.00 uur). Weduwnaar Jan (gespeeld door Johan Leysen) vertelt kort voor zijn 75e verjaardag aan zijn kinderen dat hij niet verder wil leven, ondanks dat hij geen fysieke klachten heeft en een groot sociaal netwerk. Dochter Iris (sterk vertolkt door Julia Akkermans) kan dit niet accepteren en probeert haar vader op andere gedachten te brengen. De film biedt geen makkelijke antwoorden, maar toont op eerlijke wijze menselijke kwetsbaarheid. Regie: Floor van der Meulen.

Cast: Julia Akkermans, Johan Leysen, Eelco Smits, Anniek Pheifer, Sinem Kavus.

The Old Oak

Op vrijdagavond 25 oktober wordt in de Bibliotheek Ruurlo de film The Old Oak vertoond (aanvang 20.00 uur). In Noord-Engeland, waar armoede heerst sinds de mijnen zijn gesloten, worden Syrische vluchtelingen gehuisvest. De jonge fotografe Yara komt in aanraking met anti-vluchtelingensentiment, maar sluit vriendschap met TJ, de eigenaar van pub The Old Oak. Samen besluiten ze gratis eten te serveren in de pub om gemeenschapsgevoel te bevorderen. Regisseur Ken Loach biedt, zoals altijd, een genuanceerde en ontroerende kijk op sociale kwesties.

Cast: Claire Rodgerson, Trevor Fox, Chris McGlade, Col Tait, Jordan Louis, Debbie Honeywood, Laura Lee Daly, Reuben Bainbridge.

Programma en kaarten reserveren

In de deelnemende bibliotheken liggen boekenleggers met het volledige filmprogramma. Voor een overzicht van alle films kun je terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Toegangskaarten kosten € 6,00, inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen € 1,00 korting.

