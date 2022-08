Kinderdag in Borculo op zaterdag 20 augustus

BORCULO – De Kinderdag is er weer in Borculo! Op zaterdag 20 augustus is er van alles te doen in het park bij het gemeentehuis in Borculo. Deelname hiervoor is gratis en de activiteiten vinden plaats van 13.00 uur tot 17:00 uur. Het is handig om zwemkleding mee te nemen.

De Kinderdag is een initiatief van Stichting Promotie Borculo (SPB) onder toezicht van de Borculose Ondernemers Vereniging (BOV). De dag staat in het teken van verschillende spelletjes en activiteiten. Kinderen kunnen er diverse sporten uitproberen waaronder suppen op de Berkel, het beleven van de judosport en paardrijden op een kunstpaard.

De volgende verenigingen zijn van de partij: Borchlo (gymnastiek), B.Z.C. (waterpolo), VV DEO (voetbal), L.G. Dance (dansen), BC Babo (badminton), Borculose Hengelsport Vereniging (vissen), Gemini (volleybal), KV Olympia (korfbal), Diabolo (met een schietbaan van tien meter) en de Majorettes van Volharding.

Daarnaast organiseren Arends Sportcentrum, Scouting Borculo en de Brandweer Borculo verschillende activiteiten voor de kinderen. Ze kunnen zich ook laten schminken, vermaken op de Vulcano (een opblaasbare glijbaan) of een kijkje nemen bij de Grabbeljurk.

De kinderen krijgen bij elke activiteit waar ze aan meedoen een stempel. Met een volle stempelkaart van vijf stempels ontvangen ze een medaille en een goodiebag. Dit kan worden opgehaald bij Schuurman Schoenen. De kinderdag is op zaterdag 20 augustus en wordt mede mogelijk gemaakt door de hulp van vrijwilligers, de gemeente en de BOV. De organisatie bedankt de bedrijven voor het bijdragen van de sponseringen waaronder de Lions uit Lochem, Fonds 2013 en Stichting Fonds voormalig Mortuarium Borculo.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....