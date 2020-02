Kunst uit de Kamer 2020.

BORCULO – De komende maand maart is het feest in de Weemhof. Bert van Ek, medewerker bij de Weemhof, kijkt naar een prachtige ets van de Jodenmarkt in Amsterdam uit 1904 en wijst op de lachende spelende kinderen. Hij vertelt over Kunst uit de Kamer een ontmoeting tussen mensen via beelden.

Een maand lang lenen mensen uit Berkelland, uit de Achterhoek, een beeld uit hun huis uit aan de Weemhof. En dat niet alleen, ze vertellen daarbij ook waarom zij het werk zo bijzonder vinden. Hoe ze eraan zijn gekomen of waarom het hun zo dierbaar is. De verhalen zijn gebundeld in een boek samen met een foto van het beeld zoals het thuis door professioneel fotograaf Ria Lusink is vastgelegd. Deze foto’s zijn ook te zien in de Weemhof, MT print uit Borculo heeft ze speciaal voor ons afgedrukt.

De grafiek, tekeningen, schilderijen en objecten leren we zo op een andere manier kennen en het geeft die beelden een karakter. Zo duiken we b.v. de geschiedenis in en kunnen van Amsterdam in 1904 naar Zambia in de jaren 70 van de vorige eeuw waar in Lusaka een authentiek beeld wordt ontdekt van een krijger of is het een boer?

Er hangt ook een schildering van een vrouw, een krachtige vrouw, gemaakt door Mirjam Kikkert. Een tekening van Rinke Nijburg over een dag uit het leven van een deugniet, het vrolijke schilderij Floris van Nancy de Graaf waarin zwijntjes lijken te dansen in het water. Dit is slechts een kleine greep uit de beelden van actief werkende kunstenaars bekend door heel Nederland.

Het team van Stichting de Weemhof bestaat uit 3 leden. Als vrijwilligers organiseren ze activiteiten voor en door de gemeenschap. Naast Kunst uit de Kamer organiseren ze jaarlijks de Art Battle, een wedstrijd tussen middelbare school leerlingen die eindexamen kunstvakken doen.

De ondersteuning van fonds 2013 geeft bevestiging en een steun in de rug bij de uitvoering van het proces. Het enthousiasme van de beeldeigenaren is stimulerend, de verhalen leiden constant tot mooie gesprekken en ontmoetingen thuis en ook in de Weemhof. Door samenwerking met partijen als fotograaf Ria Lusink, TM print_signproducts Borculo, STUYT architecten en drukkerij Libertas Pascal wordt het proces vastgelegd en is daarmee beleefbaar voor iedereen.