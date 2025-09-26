Lezing over de stormramp van Borculo (1925)

BORCULO – In het kader van de Maand van de Geschiedenis geeft historicus Peter Nieuwenhuis op zaterdag 11 oktober 2025 een lezing over de stormramp die Borculo in 1925 trof. De bijeenkomst vindt plaats in de serre van Café De Hoeksteen aan de Steenstraat en start om 10.30 uur.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Nieuwenhuis, voorzitter van de Historische Vereniging Borculo en auteur van Van Burclo tot Borculo, vertelt hoe op 10 augustus 1925 in slechts enkele minuten een verwoestende storm de stad trof. Met windstoten tot honderd kilometer per uur werd een groot deel van Borculo compleet verwoest. “Het is een gebeurtenis die het aanzicht van onze stad blijvend heeft veranderd,” aldus Nieuwenhuis.

De ramp haalde destijds de landelijke kranten en trok duizenden bezoekers die de verwoesting met eigen ogen kwamen bekijken. Tijdens de lezing staat niet alleen de ramp zelf centraal, maar ook de wederopbouw die daarop volgde. Daarmee biedt de bijeenkomst een unieke inkijk in een van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit de lokale geschiedenis.

📅 Zaterdag 11 oktober 2025, 10.30 uur

📍 Café De Hoeksteen, Steenstraat, Borculo

💶 Toegang gratis (aanmelden via vestigingen of www.oostachterhoek.nl/activiteiten)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)