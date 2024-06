Live muziek op sfeervolle Weerkomm’n Dagen

BORCULO – Een bruisend festival voor jong en oud. De Weerkomm’n Dagen in Borculo belooft ook dit jaar een gezellig evenement te worden. Op en rond de Veemarkt kun je op zaterdag 29 en zondag 30 juni ontspannen genieten van muziek. Ook voor de kinderen is er vermaak met twee springkussens. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

De Weerkomm’n Dagen zijn populair in Borculo en daarbuiten. De gemoedelijke sfeer zorgt voor een speciale beleving. Nadat het evenement vanwege corona drie jaar lang geen doorgang kon vinden, werden de activiteiten vorig jaar op één dag geconcentreerd. Nu is er weer ouderwets twee dagen vertier en ook aan de inwendige mens is gedacht.

De Weerkomm’n Dagen wordt zoals gebruikelijk georganiseerd door de Stichting Promotie Borculo (SPB). Er is voor iedereen wat te doen met verschillende muziekgroepen. Zaterdagavond is er vanaf 21 uur op de Veemarkt The Best ABBA Tribute samen met de Disco Kings. Beleef de sfeer van de jaren zeventig en tachtig met klassieke hits als Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia, Voulez-Vous en The Winner Takes It All. ABBA is niet voor niets een van de succesvolste groepen ter wereld met meer dan 200 miljoen verkochte albums.

Zondagmiddag komen vanaf 13 uur verschillende Berkellandse bands in actie. Het gaat onder andere om Might B Loud, een pop/rock band, bestaande uit zes bandleden. De formatie speelt covers, variërend tussen medleys en losse nummers van ABBA tot aan AC/DC. Dus heb jij zin in een leuk feestje? Dan ben je aan het juiste adres!

Verder komt Nooduitgang naar Borculo. Het is een energieke band ontstaan in de gangen van het Staring College tijdens een muzikaal schoolproject. Gewapend met drums, bas, toetsen, gitaar en zang, laat het gezelschap de passie voor muziek de vrije loop. Het gaat om een mix van Nederpop en Engelse hits, met hier en daar een twist die vaak ‘on the spot’ ontstaat.

De band Playin’ L’Street is voor een groot deel afkomstig uit Borculo. Ze spelen herkenbare gitaarmuziek in een semi-akoestisch jasje. Het publiek kan aansprekende Top 2000-covers van onder andere Foo Fighters, Radiohead, Talking Heads, The Cure, U2 en Pink Floyd verwachten, van gevoelige ballads tot stevige blues-rock. De formatie betreedt de planken in deze opstelling: Mark Jacobs (zang/gitaar), Theon Ebbers (zang/bas), Guus Rijnders (gitaar/mondharmonica) en Jan Schutte (drums/zang).

De mannen van Novocaine hebben veel zin in hun optreden op de Weerkomm’n Dagen. Ze hebben al talloze podia onveilig gemaakt, van lokale kroegen en festivals tot grotere concertzalen. Overal waar ze komen, laten ze een blijvende indruk achter met hun energieke optredens en hun vermogen om een boeiende show neer te zetten. Het repertoire varieert van klassieke metal tot stevige rockhits.

Tot slot is Route 95 van de partij. De band staat voor de verbinding tussen Twente en Borculo in de Achterhoek en de muzikale weg die de leden door de tijd hebben afgelegd en nog gaan afleggen: tot hun 95ste! In korte tijd hebben ze een mooi repertoire opgebouwd met een mix van rock- en alternatieve stijlen uit de jaren ’60 tot 2000, met nummers als “Born to Be Wild”, “Jumpin’ Jack Flash”, “We Gotta Get Out of This Place”, “Love Rears Its Ugly Head” en “I’m Gonna Be (500 Miles)”. Eind juni treden ze voor het eerst op tijdens de Weerkomm’n Dagen in Borculo, en er zullen nog vele optredens volgen!

Voor meer informatie: www.borculobruist.nl

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.