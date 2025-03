Maak een geluidscollage met BIEBlab in Berkellandse bibliotheken

BERKELLAND – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen deze maand in de bibliotheken van Ruurlo en Borculo aan de slag met het maken van een geluidscollage. De creatieve workshop vindt plaats op woensdag 19 maart in Bibliotheek Ruurlo en op woensdag 26 maart in Bibliotheek Borculo, beide keren om 15.00 uur.

Tijdens de workshop gaan deelnemers op geluidenjacht met een filmcamera om verschillende geluiden op te nemen. Vervolgens worden deze fragmenten in de computer ingeladen, waarna de kinderen hun eigen track met beats en een videoclip van de opgenomen geluiden kunnen maken.

Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheken. Deelname kost € 2,50.

Over BIEBlab

BIEBlab is een maandelijks terugkerend programma in vijf vestigingen van Bibliotheek Oost-Achterhoek. In Eibergen en Borculo wordt het lab één keer per maand georganiseerd, terwijl Ruurlo, Lichtenvoorde en Winterswijk twee keer per maand een activiteit aanbieden. De invulling varieert per keer en wordt verzorgd door ‘Culturije’ of door de bibliotheek zelf.

