Militaire kapel naar Borculo

BORCULO – Voor het concert op vrijdag 3 april in sporthal ’t Timpke kunnen geen kaarten meer gereserveerd worden. Er is een mail verstuurd naar iedereen die gereserveerd heeft. Dinsdag 18 en donderdag 20 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur kunnen die kaarten opgehaald worden bij het Muziekcentrum in Borculo aan de Haarloseweg 7. Let op, enkel contant en gepast betalen aub;

Vanaf vandaag kunnen er online tickets gekocht worden voor €5,- per stuk inclusief koffie/thee. Kijk hiervoor op www.volhardingborculo.nl. Afrekenen kan gemakkelijk via iDeal;

Wilt u toch liever een echte ticket in handen hebben en wilt u deze op tijd binnen hebben? Kom dan dinsdag 18 en donderdag 20 februari tussen 19.00 uur en 20.00 uur naar het Muziekcentrum in Borculo om uw kaartje te halen. Let op, enkel contant en gepast betalen aub.

Binnenkort meer informatie over de voorverkoop in de 4 kernen van Berkelland. Let wel op vol=vol!