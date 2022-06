Mini-concert Highland Valley & Music Show Scotland

BORCULOSE – Music Show Scotland en de Highland Valley pipes and drums verzorgen op 13 Juli een mini-concert voor 25 kansarme kinderen uit Polen. Dit op verzoek van Pax Kinderhulp Borculo. De Borculose muziekvereniging werkt al vele jaren mee aan het dit nobele initiatief van deze organisatie.

De concerten van de Music Show Scotland hebben, net als vele andere concerten, door de coronapandemie twee en een half jaar stilgelegen. Op 25 Juni a.s. wordt de concertreeks weer hervat met concerten in Mannheim en vervolgens in München, Berlijn, Oberhausen en Rotterdam. De afgelopen maanden is er weer flink gerepeteerd door de muzikanten in hun clubgebouw in Borculo. Waar doorgaans vele duizenden bezoekers op de tribunes de concerten bijwonen worden de Poolse kinderen en hun begeleiders getrakteerd een gratis “privé” concert dat wordt uitgevoerd door de voltallige band. Dit is echt uniek. De organisatie van de Music Show Scotland heeft aangegeven dat ook mensen van buitenaf van harte welkom zijn bij dit miniconcert, mits er voldoende plek beschikbaar is.

Het miniconcert begint om 19:30 uur en duurt ongeveer een uur en het vindt plaats in het clubgebouw (Beerten Groep) aan het Jonkerspad 1 in Borculo.

