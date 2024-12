Oliebollen, appelbeignets, oliebollen en nog eens oliebollen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BORCULO – Muziekvereniging Volharding uit Borculo verkoopt dit jaar op 28, 29, 30 en 31 december oliebollen bij de Plus-supermarkt in Borculo. De traditie wordt afgesloten met het Oliebollenconcert op 30 december in Muziekcentrum Borculo.

Oliebollenactie

Het einde van het jaar nadert, en dat betekent dat Muziekvereniging Volharding weer oliebollen en appelbeignets verkoopt. Deze verkoopactie is een vervolg op het succes van vorig jaar. De oliebollen worden gebakken in samenwerking met Schuurman-BZC uit Ruurlo.

“Vorig jaar hebben we de handen ineengeslagen, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen,” vertelt een woordvoerder van Volharding. “We hebben elkaar enorm kunnen ondersteunen met vrijwilligers en daarom zetten we de samenwerking dit jaar voort. De kwaliteit van de bollen is goed en constant, en dat is het belangrijkste. Bovendien is de mogelijkheid om appelbeignets te bakken en verkopen een groot pluspunt voor ons.”

Verkoop bij Plus Borculo

De verkoop vindt plaats op zaterdag 28, zondag 29, maandag 30 en dinsdag 31 december bij supermarkt Plus in Borculo. Op maandag 30 december komen de muzikanten van Volharding tussen 09.30 en 13.00 uur ook langs de deuren in Borculo.

“Aan de deur verkopen we alleen oliebollen met krenten en rozijnen. Voor naturel oliebollen of appelbeignets kunt u terecht bij onze verkoopkraam,” aldus de vereniging. Vooraf bestellen is mogelijk via de website van Volharding: www.volhardingborculo.nl. De bestellingen kunnen vervolgens worden opgehaald bij de verkoopkraam.

Oliebollenconcert in een ander jasje

Om het jaar feestelijk af te sluiten, nodigt Muziekvereniging Volharding iedereen uit voor het Oliebollenconcert. Tijdens dit concert kunt u genieten van optredens van de twirlgroep, het orkest en de slagwerkgroep.

“Het programma is non-stop en duurt ongeveer een uur. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere opstelling: dichter bij elkaar en bij het publiek. Samen het jaar en de actie afsluiten, dat is ons doel,” legt de woordvoerder uit.

Het Oliebollenconcert vindt plaats op maandag 30 december in Muziekcentrum Borculo. Bezoekers zijn vanaf 19.00 uur welkom; het concert begint om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te borrelen en het jaar samen af te sluiten.

