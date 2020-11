Oliebollen drive-thru bij Volharding

BORCULO – De jaarlijkse traditie van muziekvereniging Volharding uit Borculo zal dit jaar anders gaan uitpakken. Traditie getrouw gaan de leden op de 29e van de maand vroeg het bed uit om te beginnen aan het bakken van 7500 oliebollen. De venters beginnen een paar uur later met de verkoop huis aan huis.

Dit jaar zal de actie er anders uitzien in verband met het huidige Covid-19 virus. Om dit jaar dan maar over te slaan is voor de vereniging geen optie. “We kunnen ons al moeilijk laten zien en horen dit jaar, en dan zouden hiermee helemaal voor het gevoel uit beeld verdwijnen”. Dus zijn de koppen bij elkaar gestoken en komt er een drive-thru.

Vanaf maandag 7 december zal er op de website van Volharding een webshop geopend worden waar men de oliebollen kan kopen en afrekenen. Op woensdag 30 december van 14:00 uur tot 21:00 uur is de drive-thru bij het Muziekcentrum geopend om daar de bollen af te halen. Ook voor personen die niet vooraf besteld hebben kunnen hier de oliebollen komen halen. “Ideaal om je collega’s/medewerkers even te trakteren op een heerlijke oliebol”. De drive-thru zal zo ingericht worden dat men in de auto kan blijven zitten, en alles volgens de dan geldende regels verloopt. Voor de drive-thru geldt wel: OP=OP.

Normaal gesproken haalden we de ingrediënten op bij bakkerij Nollen en gingen we zelf bakken. Nu zijn we tot een goede en fijne oplossing gekomen door de bollen gebakken en al van Nollen op te halen. “We zijn heel blij met deze samenwerking”. Zet hem dus alvast in de agenda, woensdag 30 december van 14:00 uur tot 21:00 uur de oliebollen drive-thru bij muziekvereniging Volharding.