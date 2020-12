Oliebollenactie Volharing wordt afhaal- drive thru

BORCULO – De oliebollenactie van muziekvereniging Volharding kan toch doorgaan. Na gesprekken met de gemeente mag de actie onder strenge voorwaarden doorgaan. De organisatie heeft daarom de drive thru omgezet naar een afhaal drive thru. De oliebollen kunnen enkel en alleen besteld worden via de website van Volharding. Je kunt dan alleen met dit afhaalbewijs naar de drive thru komen. Verder is het verplicht om met de auto te komen en een mondkapje te dragen. De vrijwilligers van Volharding zullen ook mondkapjes en handschoenen dragen, ook al is de activiteit buiten. “Alles voor de veiligheid”!

De oliebollenactie van Volharding. Besteld de oliebollen op www.volhardingborculo.nl Ophalen kan op woensdag 30 december aan de Haarloseweg 7 te Borculo tussen 14:00 uur en 21:00 uur. Vergeet uw afhaalbewijs niet mee te nemen.