Openlucht koffieconcert in het Galgenveld

BORCULO – Op zondag 27 september organiseert muziekvereniging Volharding in samenwerking met Bigband Berkelland en de Borchländermusikanten uit Borculo een koffieconcert in openluchttheater Het Galgenveld. Onder de naam “Op de koffie met Volharding” zullen bovengenoemde groepen van zich laten zien en horen in het openluchttheater van het Galgenveld.

Door de huidige maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus is het haast onmogelijk nog concerten te organiseren op het thuishonk het Muziekcentrum. Om toch de vaste aanhang en alle andere geïnteresseerden te trakteren op een gezellig concertje hebben de orkesten de handen in een geslagen en gekeken naar een locatie waar dat wel mogelijk is. Het openluchttheater van het Galgenveld biedt genoeg ruimte voor zowel de bezoekers als de muzikanten. De organiserende partij is nog in afwachting van de definitieve vergunning maar alles word al wel voorbereid.

Graag nodigen wij u uit om dit concert bij te wonen op zondag 27 september, aanvang 10.30 uur. Hiervoor dient u wel de ‘gratis’ kaarten te reserveren zodat wij iedereen een plek kunnen geven en ons goed aan de regels kunnen houden. Per huishouden mag u bij elkaar zitten, anders op 1,5 meter van elkaar. Reserveren kan eenvoudig via www.volhardingborculo.nl Geef hierbij het aantal gewenste kaarten aan. Let op! Dit staat dus gelijk aan het aan personen van hetzelfde huishouden.

Bigband Berkelland, de Borchländermusikanten en muziekvereniging Volharding hopen op mooi weer zodat we elkaar weer kunnen zien in openluchttheater Het Galgenveld op zondag 27 september.

