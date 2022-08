Restantenmarkt voor koopjesjagers

BORCULO – De Restantenmarkt in Borculo wordt altijd goed bezocht. Op zaterdag 27 augustus worden de koopjesjagers tussen 10.00 en 17.00 uur weer op hun wenken bediend. De markt is een uitgelezen mogelijkheid om prima artikelen en goederen aan te schaffen tegen stuntprijzen.

De Restantenmarkt is uitgegroeid tot een traditie. De organisatie is in handen van de Stichting Promotie Borculo (SPB) in opdracht van de Borculose Ondernemers Vereniging (BOV). De markt wordt gehouden in de Weverstraat en een hoek van het Muraltplein.

Doel van de deelnemers aan de Restantenmarkt is om in één dag de goederen die zijn overgebleven van de opruiming te verkopen, zodat de winkels voor het nieuwe seizoen weer met een schone lei kunnen beginnen. Dat maakt het gezien de uiterst scherpe prijzen aantrekkelijk winkelen voor de consumenten. Mede daarom is de Restantenmarkt altijd een groot succes.

Ook deze keer, op zaterdag 27 augustus, doen weer veel ondernemers mee. Dat zie je terug in veel kramen met allerlei spullen Er is dan ook een groot aanbod van verschillende artikelen en goederen, waaronder veel kleding, woonaccessoires, sieraden, bloemen en nog veel meer. De aanbiedingen zijn gelijk spectaculair.

