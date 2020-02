Slagwerkgroep van Volharding uit Borculo 2e van Nederland

BORCULO – De slagwerkgroep van Muziekvereniging Volharding uit Borculo heeft 1 februari jl. op het NK-concertwedstrijden de tweede plaats behaald in de tweede divisie met een score van 84.33 punten. De formatie onder leiding van Jan Kreunen bekroonde hiermee 10 maanden van repeteren en perfectioneren van de gespeelde composities.

Na het behalen van een onverwacht goed resultaat op het regionale concours te Hoogeveen – een eerste prijs met promotie – bleek de wens te bestaan om zich nogmaals te kunnen meten op het hoogste podium: het NK. Bij het krieken van de dag toog een goedgevulde bus met leden en supporters richting Assen, daar de slagwerkgroep het bal mocht openen. Geconcentreerd werden de werken uitgevoerd en spoedig volgde de uitslag: een eerste prijs met 84.33 punten doch een tweede plaats. Slechts Slagwerkgroep St. Caecilia uit Gendt bleek te sterk. Bij terugkomst wachtte de leden een verrassing: een serenade door een harmonie bestaande uit de eigen leden en leden van Sophia’s Lust uit Ruurlo. Hierna werd er geproost en schijnt het nog lang onrustig te zijn geweest in verschillende etablissementen in Borculo, alhoewel uw verslaggever dit niet kan bevestigen.

Volharding wil graag hun dank uitspreken aan Koninklijke Muziekvereniging Sophia’s Lust uit Ruurlo en The Highland Valley Pipes, Drums & Dancers uit Borculo voor het in bruikleen geven van hun instrumenten. Ook is er binnenkort de mogelijkheid om zelf op een aangename manier ‘aan slag’ te komen. Zoals eerder in deze courant vermeldt start Volharding vanaf 9 april met de Drumklas, een vrijblijvend project om kennis te maken met de wereld van slagwerk. Instructie komt van de inmiddels prijswinnende Jan Kreunen, verdere informatie kunt u vinden op www.volhardingborculo.nl