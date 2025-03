Spectaculair muzikaal filmweekend met Volharding in Borculo

BORCULO – Muziekvereniging Volharding pakt op 17 en 18 mei groots uit met een muzikaal filmweekend in Muziekcentrum Borculo. Onder leiding van dirigent Mike Schäperclaus brengt het orkest twee unieke concerten: Avond van de Filmmuziek op zaterdag en Middag van de Filmmuziek KIDS op zondag. Tijdens beide uitvoeringen wordt een gigantisch bioscoopscherm van 8 bij 4,5 meter ingezet om filmmuziek en beelden samen te brengen.

Mike Schäperclaus leidt het orkest

Dirigent Mike Schäperclaus staat aan het roer van deze bijzondere concerten. De Nederlandse musicus en producent staat bekend om zijn veelzijdigheid en innovatieve aanpak binnen de muziekwereld. “We willen laten zien dat een orkest niet vastzit in oude tradities, maar juist nieuwe wegen inslaat,” aldus Volharding.

Carolina Dijkhuizen als hoofdgast

Op zaterdagavond treedt niemand minder dan Carolina Dijkhuizen op als speciale gast. De zangeres en actrice vergaarde bekendheid door haar hoofdrollen in musicals als Aida, The Lion King, Sister Act, Dreamgirls en The Bodyguard. Daarnaast was ze te zien in tv-programma’s als Beste Zangers, Expeditie Robinson en Wie is de Mol? Dijkhuizen zal samen met het orkest enkele iconische filmmuzieknummers vertolken.

Meer optredens van regionale zang- en dansgroepen

Naast Carolina Dijkhuizen delen ook Vocalgroup At Seven en kinderkoor Sing a Song het podium met het orkest. At Seven treedt op zaterdagavond op en brengt zowel samenzang met het orkest als een solowerk. Op zondagmiddag staat kinderkoor Sing a Song centraal, waarbij jonge stemmen de filmmuziek tot leven brengen. Daarnaast verzorgt de twirlgroep van Volharding een spetterend optreden op de muziek van het orkest.

Kaartverkoop gestart

De kaartverkoop is op 1 maart van start gegaan via de website en Facebookpagina van Volharding. Voor de zondagmiddagvoorstelling zijn kinderen tot en met 12 jaar gratis welkom.

