Unieke avondintocht in Borculo

BORCULO – Borculo wordt van 8 november tot en met 5 december omgetoverd in Sint Nicolaasstad. Een voor de regio unieke avondintocht op zaterdag 13 november vormt het hoogtepunt. De Sinterklaasviering begint om 17.00 uur en is gratis toegankelijk.

Het wordt een heel andere opzet van de Sinterklaasintocht dan voorheen. De nieuwe stichting Borculo Sint Nicolaasstad kiest voor een koerswijziging. Daarmee krijgt het kinderfestijn een duidelijke impuls. De binnenstad wordt nadrukkelijk betrokken bij de viering. Het bestuur van de nieuwe stichting kan rekenen op de steun van commissieleden en tal van vrijwilligers.

Van 8 november tot en met 5 december staat Borculo in het teken van het Sinterklaasfeest. Er worden 100 gevelvlaggen opgehangen in de binnenstad. Daarnaast wordt de Joriskerk voorzien van een grote vlag en een grote banier. Iedere ondernemer krijgt een kunststof plaat met foto’s van Sinterklaas op verschillende locaties in Borculo. Het is de bedoeling dat de platen een plaats krijgen in de feestelijk versierde etalages van de deelnemende ondernemers.

Op zaterdag 13 november is dan de Sinterklaasintocht. Vanaf 17.00 verzamelen de kinderen zich bij de Joriskerk waar een groot podium komt. Ze worden vermaakt met een voorprogramma met schoorsteenpieten. Om 17.30 vertrekken de kinderen en de pieten voor een korte route vanaf het Muraltplein, over de brug van het Kristalmuseum, via de Burgemeester Bloemersstraat naar de verlichte waterkom voor de watermolen. Daar zal omstreeks 18.00 Sinterklaas aankomen met Berkelzomp De Jappe. De Goedheiligman wordt welkom geheten door burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland. Daarna gaat het gezelschap, Sinterklaas op zijn witte paard, weer volgens dezelfde route terug naar de Joriskerk voor een sfeervol slotfeest. De route wordt gelopen met lampionnen die op de avond zelf beschikbaar worden gesteld. De pieten zijn voorzien van nieuwe klassieke pakken. Er is bewust gekozen voor schoorsteenpieten. Daarmee wordt aangesloten bij de Nederlandse televisie zodat het voor de kinderen begrijpelijk blijft.

De intocht wordt mede mogelijk gemaakt door de Borculose Ondernemers Vereniging (BOV).

