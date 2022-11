Van de plaatselijke sporthal naar AHOY Rotterdam

BORCULO – Met een tiental vrachtwagens trekken ze vanuit de Achterhoek met een levensgroot kasteel langs grote arena’s in Duitsland, Zwitserland, Denemarken en België. Met een orkest van zo’n tweehonderd pipers (doedelzakspelers), zangers en zangeressen, muzikanten, een heuse rockband en danseressen.

Na meer dan vijftien succesvolle jaren stopt de Music Show Scotland ( MSS) met een afsluitend concert in Ahoy Rotterdam. Wat ooit begon als een muziekconcert in de plaatselijke sporthal is uitgegroeid tot een megaconcert dat heeft opgetreden in de grootste concertlocaties van Europa.

Aan de basis van dit alles staat ondernemer Hans Beerten die dit alles samen met zijn naaste familieleden voor elkaar heeft gekregen.

“Het voelt als een droom die is uitgekomen” aldus Hans Beerten. “We zijn in 2006 begonnen met onze eigen pipeband “The Highland Valley pipes and drums” in sporthal ‘t Timpke in Borculo in de Achterhoek. Het succes van dit concert was de aanleiding om eens te gaan kijken of het ook mogelijk zou zijn om een dergelijk concert te organiseren ergens in de regio. Ook werd gekscherend geroepen, ”op naar Ahoy”, iets wat toen voor compleet onmogelijk werd gehouden.

Toch is het Hans Beerten gelukt. Niet één keer maar het concert staat op 4 maart voor de 7e keer in een uitverkocht Ahoy. In de afgelopen 15 jaren heeft het concert al in 5 verschillende landen gestaan. Van het Sportpaleis in Antwerpen, Hallenstadion in Zürich, Jyske Band Boxen in Herning, Olympiahalle in München, Mercedes Benz Arena in Berlijn en nog veel meer grote concertlocaties. Zelfs twee kerstconcerten in de GelreDome in Arnhem. Welke artiest in Nederland kan dit nog meer zeggen.

Het concert in de afgelopen 15 jaren uitgegroeid tot een muziekproductie van formaat. In totaal werken er zo’n 350 mensen mee aan de showproductie. Meer dan 200 ton aan materiaal wordt in 10 opleggers vervoerd naar de concertlocaties die eens per maand plaatsvinden. Beerten heeft alles in eigen hand. Van het grote “kasteel” decor, de licht- en geluidinstallatie, alle trucks en opleggers, het podium en kleding. Zelfs een complete horeca grootkeuken gaat mee op reis.

Toch houdt het sprookje nu op. In 2018 heeft Hans Beerten, samen met zijn vrouw Tonny, besloten om er in december 2020 een punt achter te gaan zetten. De organisatie van het MSS concert heeft de familie zoveel inspanning gekost dat het langzaam tijd werd om ermee te gaan stoppen. Vanwege de coronapandemie moesten alle concerten meerdere malen worden opgeschoven. Op dit moment zijn er nog twee te gaan. Een kerstconcert in de Rudolf Weber Arena in Oberhausen en de allerlaatste Music Show Scotland in maart in Ahoy. “Dit wordt een emotioneel afscheid” zo geeft Hans Beerten aan.

Toch is het nog niet afgelopen!

Hans Beerten heeft een nieuw plan. In plaats van toeren door Europa wil hij de concertbezoekers naar Borculo laten komen. Hij heeft het voornemen om een eigen concerthal in Borculo te gaan bouwen. De grootse in Oost Nederland zelfs. De plannen en tekeningen zijn inmiddels gereed.

Wordt vervolgd…

Info: www.musicshowscotland.nl

