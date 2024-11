Volharding huldigt leden tijdens reünieconcert

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BORCULO – Muziekvereniging Volharding viert dit jaar haar 90-jarig bestaan. En alsof dat nog niet feestelijk genoeg is, worden er ook vier jubilarissen gehuldigd tijdens het reünieconcert op 17 november: Anouk Schuilenborg, Stijn Loff, Stefan Woestenenk en Gosse Terpstra.

Anouk (10 jaar lid van KNMO en Volharding) begon op achtjarige leeftijd met twirlen. Via Klein Begin kwam ze bij Volharding terecht. De choreografie en technische aspecten van het twirlen spreken haar aan, en ze kan haar fanatisme en talent laten zien tijdens wedstrijden, wat regelmatig mooie prijzen oplevert. Daarnaast is Anouk momenteel actief als algemeen bestuurslid.

Stijn (12,5 jaar lid van KNMO en Volharding) begon al op zesjarige leeftijd met muzieklessen op trombone, mogelijk geïnspireerd door zijn ouders en grootouders, die ook in de muziek actief zijn. Momenteel speelt hij bij meerdere verenigingen, naast Volharding, en speelt hij samen met zijn moeder en zus.

Stefan (25 jaar lid van KNMO) begon op achtjarige leeftijd met trompetles bij Geert Sprick. Hij startte zijn verenigingsleven bij Sophia’s Lust in Ruurlo en stapte na zijn verhuizing naar Borculo over naar Volharding. Al snel werd hij voorzitter, en hoewel hij inmiddels de voorzittershamer heeft neergelegd, blijft hij zeer actief in commissies en voorziet hij het bestuur van advies.

Gosse begon in 1952 bij de fanfare in zijn geboortedorp Jistrum. In 1974 verhuisde hij naar Borculo, waar hij zich bij Volharding aansloot. Dit jaar is hij 50 jaar lid van Volharding, na vorig jaar zijn 60-jarig KNMO-jubileum te hebben gevierd. Hij heeft veel meegemaakt bij de vereniging en deelt graag verhalen tijdens repetities. Gosse is actief in verschillende commissies en besturen en was onder andere betrokken bij de opvolging van muziekschool De Triangel. Hij is trots op het Muziekcentrum, dat door alle leden en vrijwilligers vanaf de grond is opgebouwd.

Op zondag 17 november worden Anouk, Stijn, Stefan en Gosse gehuldigd tijdens het reünieconcert in Muziekcentrum Borculo. Uniek is dat dit gebeurt in het bijzijn van oud-leden en de dirigent. De eerste repetities met de oud-leden zijn al begonnen en de oude verhalen komen weer boven. Oud-leden die willen meedoen, zijn van harte welkom. Ook als je geen oud-lid van Volharding bent, maar graag het muziek maken laagdrempelig weer wilt oppakken, ben je welkom! Meer informatie staat op www.volhardingborculo.nl.

Het reünieconcert vindt plaats op zondag 17 november in Muziekcentrum Borculo. De zaal is open vanaf 14.00 uur en de toegang is gratis.

