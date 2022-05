Volharding op zoek naar nieuwe twirltrain(st)er

BORCULO – Voor onze twirlsters is Volharding per direct opzoek naar een Bevlogen train(st)er. De twirlgroep bestaat op dit moment uit 6 enthousiaste meiden die al meerdere jaren twirlen. Een aantal keer per jaar doen zij mee aan twirlwedstrijden in solo en duo verband in de categorieën N2 t/m N5. Zij trainen op donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Daarnaast hebben we de ambitie om een nieuwe jeugdgroep op te zetten die zal gaan trainen van 18.30 tot 19.30 uur.

We zoeken een train(st)er die het leuk vindt om jeugd te enthousiasmeren en kennis te laten maken met de twirlsport, de twirlsport weer laat leven in de omgeving, nieuwe leden weet binnen te halen bij de vereniging, de basisbeginselen kan aanleren bij de beginners, de ervaren twirlsters kan ondersteunen en naar een hoger niveau kan brengen, creativiteit, energie en uitdaging brengt tijdens de trainingen, de twirlsters ondersteunt bij optredens en wedstrijden.

De twirlsters zijn onderdeel van Muziekvereniging Volharding uit Borculo. Hiernaast beschikt de vereniging over een bigband, harmonieorkest, leerlingenorkest en slagwerkgroep. De vereniging kent 75 leden en is actief in zowel muzikale als sociale activiteiten binnen de Borculose samenleving. Herken je jezelf hierin en zou je train(st)er willen worden bij onze vereniging, stuur dan je sollicitatie naar ons toe via: info@volhardingborculo.nl Wil je eerst nog meer informatie, dan kun je contact opnemen met Inge Hogevonder (telefoon 06-29422042).

