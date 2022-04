Voorjaarsconcert Muziekvereniging Volharding

BORCULO – Muziekvereniging Volharding is blij om weer samen muziek te mogen maken, en houdt in april weer haar voorjaarsconcert. Dit jaar neemt de vereniging u mee langs verschillende muzikale grootheden. Denk hierbij aan de succesvolle componist John Williams en aan de legendarische muziek van Toto en Simon & Garfunkel.

Naast het leerlingenorkest en het harmonie-orkest kunt u uiteraard ook weer luisteren naar onze slagwerkgroep. Helaas afwezig dit jaar is de twirlgroep, zij nemen deze dag deel aan een twirlwedstrijd waar zij weer mooie resultaten hopen te behalen. De vereniging wenst de twirlsters dan ook veel succes en plezier.

Het voorjaarsconcert vindt plaats op zaterdag 23 april om 19:30 uur in Muziekcentrum Volharding Borculo. De zaal is open om 19:00 uur en de toegang is gratis. Na afloop van het concert is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....