Voorjaarsfair op zondag 7 mei in Borculo

BORCULO – De Voorjaarsfair in Borculo is terug op de agenda. Door corona kon het evenement drie jaar niet worden gehouden Op zondag 7 mei valt er weer van alles te beleven op de Voorjaarsfair die ook wel bekend staat als de Bloemetjesmarkt. De 28e editie belooft met nieuw elan een boeiend geheel te worden met volop bloemen, planten en veel activiteiten voor jong en oud.

Op zondag 7 mei tussen 12 en 17 uur komen bezoekers aan hun trekken in het gemoedelijke Berkelstadje waar de meeste winkels geopend zijn. Een belangrijk onderdeel van de gratis toegankelijke Voorjaarsfair is de bloemenmarkt. Daarmee maakt Borculo het verschil, want dergelijke markten worden in de regio nog amper gehouden. De organisatie is in handen van de Stichting Promotie Borculo (SPB) in opdracht van de Borculose Ondernemers Vereniging (BOV).

Winkelend publiek is van harte welkom en verder is er van alles te doen in het centrum. Zo is er naast de bloemenmarkt, een braderie en een rommelmarkt. Modeshows en muziek-, dans- en kinderactiviteiten ontbreken niet. De inwendige mens komt uiteraard ook aan zijn trekken.

Om 13.30 en 15.00 uur worden er modeshows gehouden. Er zal door voornamelijk Borculose modellen de mode voor de komende zomer worden geshowd. De modellen zijn geknipt door plaatselijke kappers. De laatste trends op het gebied van dames-, heren- en kindermode passeren de revue. Ook schoenen, brillen en zelfmaakmode komen aan bod. Verder verzorgt LG Dance optredens en is er een stand van Unieke Uitjes met demonstraties van diverse voertuigen.

Het belooft dus weer gezellig druk te worden in Borculo op deze eerste zondag van mei. De bijzondere sfeer zorgt voor toegevoegde waarde. Bezoekers kunnen de volgende programmaonderdelen verwachten:

Bloemenkramen

Braderie

Rommelmarkt

Modeshows om 13.30 en 15.00 uur

Optredens LG Dance

Unieke Uitjes met demonstraties van verschillende voertuigen

Kinderactiviteiten met onder andere een draaimolen en trampolines.

Muziek en dans

Hapjes en drankjes

Moederdagactie

Tijdens de Voorjaarsfair gaat traditioneel de Moederdagactie van start. De actie loopt tot 14 mei. Tijdens deze periode krijgen betalende klanten bij de Borculose winkeliers (aangesloten bij de BOV) een bon waarop zij hun naam en adres moeten invullen. De bonnen kunnen worden ingeleverd in speciale bussen bij Schuurman Schoenen, Dick Meilink Mode en Albert Heijn. De winnaars krijgen op Moederdag (zondag 14 mei) een ‘Ontbijt op bed’ thuisbezorgd. Dat gebeurt tussen 9 en 10 uur. Om mensen niet te overvallen, krijgen ze de dag ervoor een telefoontje. Het gaat om een rijkelijk ontbijt met belegde broodjes, melk, fruit en een roosje.

