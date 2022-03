Zingevingswandeling Borculo

BORCULO – De nieuwe Rank organiseert voor geïnteresseerden een wandeling onder leiding van voormalig wedstrijdschaatser Jan Maarten Heideman uit Gelselaar.

Heideman is onder andere zes keer Nederlands kampioen is geweest en heeft tweemaal de alternatieve Elfstedentocht gewonnen. Heideman heeft ook de Elfstedentocht van 1997 geschaatst, waarbij veel mensen uit Gelselaar en omgeving hebben geholpen met de verzorging onderweg.

Jan Maarten vertelt graag over zijn andere passie: geloven in God. Op 13 maart verbindt hij zijn passies en kiest een prachtig wandelpad om samen te lopen en te vertellen.

De wandeling door de natuur op 13 maart begint om 11:30 uur bij Wijkgebouw De Koppel in Borculo aan de Koningin Julianastraat 37 en duurt ongeveer een uur.

Deelname is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....