BREDEVOORT – Op dinsdagmiddag 28 februari is de familievoorstelling ‘Heb je mijn zusje gezien?’ te zien in de Koppelkerk in Bredevoort. Het stuk gaat over een meisje dat haar grote zus zoekt. Ze vraagt aan iedereen die ze tegenkomt of diegene haar zusje heeft gezien. Dat levert spannende ontmoetingen op, maar haar zusje zit er telkens niet bij. Maar, wie goed oplet, herkent haar zusje zo: aan haar blauwe ogen, haar jas met zakken, haar gele muts, haar krulhaar en haar schoenen met veters!

Heb je mijn zusje gezien?

Ze is groter dan ik. Heb je mijn zusje gezien?

Ze is groter dan ik. Ze heeft blauwe ogen. Heb je mijn zusje gezien?

Ze is groter dan ik. Ze heeft blauwe ogen.

En ze heeft een jas met zakken.

‘Heb je mijn zusje gezien?’ is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Joke van Leeuwen dat in 2007 bekroond werd met De Gouden Penseel. Het ‘stapelverhaal’ is door regisseur Lieke Benders bewerkt tot een beeldende, muzikale en vrolijke familievoorstelling voor de allerkleinsten (2,5+) en natuurlijk hun grote zussen, broers, hun ouders, opa’s en oma’s én de buren. De tekeningen van Joke van Leeuwen vormen de inspiratiebron voor de personages, de kostuums en het decor. Bijzonder is dat Joke van Leeuwen tijdens deze voorstelling ook zelf op het podium staat (als verteller, tekenaar en muzikant), samen met actrice Sarah Jonker in decor en kostuums van de hand van Nicky Nina de Jong.

Hoge Fronten

Hoge Fronten maakt voorstellingen op het snijvlak van theater en beeldende kunst, voor jeugd en volwassenen, en zowel voor het theater als (buiten)locaties. Onder leiding van Lieke Benders geeft het theatergezelschap het publiek op theatrale, poëtische en filosofische wijze instrumenten in handen om stil te staan en vervolgens zowel letterlijk als figuurlijk in beweging te komen, om nieuwe inzichten te ontdekken en op zoek te gaan naar universele gelijkenissen; dwars door alle geloven, politieke overtuigingen en individuele waarden en waarheden heen.

Lieke Benders en Joke van Leeuwen

Theatermaker Lieke Benders werkte eerder succesvol samen met Joke van Leeuwen. Zo baseerde ze de voorstelling ‘niet wiet, wel nel’ (winnaar Zilveren Krekel 2013) op het gelijknamige boekje van Joke van Leeuwen. En werkten zij samen aan de voorstelling ‘niet vergeten’ waar Joke van Leeuwen een nieuwe tekst voor schreef. Bij de voorstelling ‘Heb je mijn zusje gezien?’ vertolkt Joke een rol op het podium.

Praktische informatie

De familievoorstelling ‘Heb je mijn zusje gezien’ vindt plaats op dinsdag 28 februari 2023 in de Koppelkerk. De voorstelling sluit aan bij de expositie Woord in Beeld, die t/m 2 april te zien is bij de Koppelkerk. Werk van 12 illustratoren is in deze expositie te bewonderen, waaronder illustraties van Joke van Leeuwen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: dinsdag 28 februari

Aanvang: 15:00 uur (zaal open: 14:30 uur) Duur: ca. 45 minuten

Entree: Voorverkoop € 5,- (t/m 15 jaar) €10,- volwassenen (excl. servicekosten). Aan de deur €7,50/€12,50

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl