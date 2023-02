‘Er komen fantastische boeken uit in en over onze streek’

BREDEVOORT – Het belooft een prachtige Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book te worden van 5 t/m 12 maart. Er worden namelijk geweldige boeken geschreven in en over onze streek. Het Waeketreffen, de aftrap van de Waeke op zondag 5 maart, heeft een passend onderkomen gevonden in de Koppelkerk in Bredevoort Boekenstad. Daar wordt ook het Beste Boek Achterhoek en Liemers 2022 bekend gemaakt.

Bijna 90 boeken met streekbinding of in streektaal werden er vorig jaar geschreven, weet Femia Siero, directeur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, samen met Dialektkring Achterhook en Liemers en Vrienden van de Streektaal Lochem en umgeving organisator van het boekenfestijn. De vakjury had er een hele kluif aan om tot een shortlist van vijf boeken te komen. Dit zijn Adembenemend, De beesten, Phoenix, Zwientie in den Achterhook en Zutphen 1572.

“Het was lastig voor de jury”, beaamt Siero. “Het is van alles wat: van romans tot kinderboeken en van strips tot historische werken. De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen. De vijf genomineerde boeken zijn echt goed en genieten al in bredere kring bekendheid. De streektaal komt steeds meer naar voren in de boeken, mooi is dat.”

Trots op Beste Boek

Juryvoorzitter Gerwin Nijkamp spreekt het verlossende woord op zondag 5 maart, als hij in de Koppelkerk te Bredevoort het Beste Boek Achterhoek en Liemers 2022 bekend maakt. Siero: “De winnaar krijgt een mooi beeldje en een geldprijs. Bovenal mag degene met recht trots zijn op de titel Beste Boek. Dat het leeft merken we: de auteurs zijn zonder uitzondering blij verrast en enthousiast als ze horen dat hun boek genomineerd is.”

Op het Waeketreffen in de Koppelkerk, dat om 11.00 begint en waar iedereen gratis naartoe kan, wordt ook het nieuwe Waeke-kadobuukske Flonkergood gepresenteerd. Drie streektaalschrijvers zullen hun werk eruit live voordragen. “Er staan elk jaar weer prachtige verhalen in Flonkergood. Iedereen kan zijn verhaal of gedicht insturen. En weet je niet hoe je in streektaal moet schrijven, dan hebben we daar bij het ECAL schrijfcursussen voor, zoals op 25 maart met kinderboekenschrijver Fred Diks.”

Vraag naar streektaal

Siero signaleert dat streektaal in de lift zit. “Er is een enorme behoefte aan informatie en educatie op streektaalgebied, vanuit alle hoeken. We hebben projecten en materiaal voor scholen, de zorg, ouderen en nieuwe streekbewoners: van jong tot oud zijn er allerlei doelgroepen die zich willen onderdompelen in onze streektaal en -cultuur. Daarom is het ook zo belangrijk dat er over de streek en in streektaal geschreven wordt: daarmee houd je een taal levend. We organiseren de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book om alle boeken uit en over onze streek onder de aandacht te brengen. Om lekker te lezen, maar hopelijk ook om te inspireren om zelf te gaan schrijven”, besluit Femia Siero.

