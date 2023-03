Bredevoortse stadsbrouwerij verkort de route van boer naar bier

BREDEVOORT – Zucht is een bijzonder nieuw bier van De Borghman Stadsbrouwerij in Bredevoort. Het is een lentefris biertje met een smaak die doet verlangen naar meer: vandaar de naam Zucht… Zucht is extra speciaal doordat alle ingrediënten op loopafstand van de brouwerij zijn verzameld. De route van boer naar bier is ongekend kort.

De gerst voor Zucht is geteeld door Jan Steverink van De Slaege in Silvolde (een wandeling van 17 kilometer) en vermout door mouterij Masterveld in Ratum (15 kilometer gaans). De hop voor Zucht is geplukt bij Hogenelst Hop in Zieuwent (14 kilometer stevig doorlopen), terwijl het water voor Borghman’s nieuwe bier is opgepompt bij Corle, op 4 kilometer afstand van de stadsbrouwerij in het oude hart van Bredevoort.

Puur lekker dichtbij “Lekker hoeft niet van ver te komen,” zegt Borghmeester Gerco Honders. “Niet alleen is dit beter voor onze planeet, maar ook krijgen de boer, de mouterij, de hopteler en de brouwer zo een eerlijke prijs én steunen we de regionale economie. Het is allemaal Puur Achterhoek en dat proef je als je Zucht drinkt.”

“Grassige geur en smaak…” Zucht van De Borghman heeft een grassige geur en smaak. “Je ervaart de frisheid van het voorjaar en een landerig zomers briesje. Je ruikt pasgemaaid Achterhoeks gras,” vertelt Borghmeester Gerco Honders. Het lijkt voor de hand te liggen dat streekbier als Borghman’s nieuwe Zucht allemaal ingrediënten bevat uit de eigen omgeving. Maar zo eenvoudig is dat met bier niet. “Je moet weten waar Achterhoekse Abraham de mosterd haalt. Wij zijn heel blij dat we gedreven ambachtelijke telers in onze directe omgeving hebben,” zegt Honders.

Borghman’s bierbostelbrood “Zucht is lekker lokaal en eerlijk duurzaam,” zeggen de brouwmeesters van De Borghman. Over lokaal en duurzaam gesproken: van het restproduct bierbostel, dat tijdens het maischen in de brouwerij ontstaat, wordt eiwitrijk en vezelrijk bierbostelbrood gemaakt. Het bostel wordt toegevoegd aan het brooddeeg.

Zucht, maar ook BorghMan’s bierbostelbrood zijn vanaf 26 maart 2023 te proeven bij De BorghMan Stadsbrouwerij, ’t Zand 25 in Bredevoort.

Voor meer informatie: www.deborghman.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl