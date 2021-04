1945: een jaar vol contrasten

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Op vrijdag 16 april geeft historicus en journalist Ad van Liempt een lezing over zijn laatste boek ‘1945’ in het Kenniscafé van de Koppelkerk. Vanwege de lockdown is het programma alleen online te volgen via livestream. De lezing vindt plaats in het kader van 75 jaar vrijheid. Ad van Liempt herinnert ons eraan dat oorlog en bevrijding niet in zwart-wit termen moeten worden herinnerd, maar dat de geschiedenis meer nuance verlangt.

1945 was voor het grootste deel van Nederland het jaar van de bevrijding, maar toch was het geen jubeljaar: daarvoor waren de problemen die na de bevrijding opkwamen te groot en te ingewikkeld. Daarover gaat het boek ‘1945, de afrekening’ van journalist/schrijver Ad van Liempt, en dat is ook het thema van de lezing die hij erover houdt in de Koppelkerk.

Het was vooral een jaar van scherpe contrasten. Tegenover de dood van meer dan 20.000 burgers in de steden in het westen tijdens de hongerwinter stonden de reddingsacties die vooral veel kinderen het leven hebben gered. Tegenover de tomeloze vreugde van de bevrijding – de feesten duurden hier en daar weken – stond de arrestatie van vele tienduizenden wegens landverraad en collaboratie met de vijand. Terwijl de Canadezen in ons land als populaire bevrijders de tijd van hun leven hadden, daalde bij de overlevenden langzaam het besef in dat meer dan 100.000 uit het land weggevoerde joden niet zouden terugkeren, dat ze in vernietigingskampen waren vermoord.

Inmiddels begonnen de afrekeningen. Met de collaborateurs, die massaal in kampen werden opgesloten, in afwachting van hun berechting. Met de meisjes en vrouwen die met Duitsers waren omgegaan – hun wachtte publieke vernedering. Er volgden ook maatregelen tegen zwarthandelaren en oorlogsprofiteurs.

De moeilijkheden werden nog groter toen bleek dat er na de capitulatie van Japan in Nederlands-Indië een revolutie uitbrak, die duizenden het leven kostte. De Nederlandse regering besloot op grote schaal troepen uit te zenden, in een wanhopige poging de kolonie te behouden en er rust en orde te bewaren.

Praktische informatie

De lezing van Ad van Liempt is online te volgen via www.koppelkerk.nl. Na aanmelding ontvangt men via de e-mail de uitnodiging naar de livestream. Na de lezing ontvangt men bovendien een terugkijklink, zodat men de lezing op elk gewenst moment terug kan kijken. Tijdens de lezing kan het publiek vragen stellen aan Ad van Liempt via de chatfunctie. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Samen vrijheid vieren’.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 16 april

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 10,-

Aanmelden: www.koppelkerk.nl



