‘50 Years Hendrix in Heaven’ in de Koppelkerk in Bredevoort

BREDEVOORT – Vrijdag 18 september is het exact 50 jaar geleden dat gitaarvirtuoos en muzikale grootheid Jimi Hendrix ons in verbijstering achterliet. Van 5 september tot en met 11 oktober wijdt de Koppelkerk in Bredevoort samen met Glimlachproducties een foto- en collector’s item-tentoonstelling aan Jimi Hendrix in de bovenzalen van de Koppelkerk.

Hendrix’ plotselinge dood – op slechts 27-jarige leeftijd – sloeg in als een bom in de muziekwereld. Hendrix was de meest excentrieke gitarist ooit en is nog steeds een belangrijk inspiratiebron voor de huidige generatie muzikanten. Zijn psychedelische gitaarspel ontketende eind jaren zestig een revolutie in de rock & roll. Zijn bezeten solo’s, linkshandig op die omgedraaide gitaar, soms met z’n tanden, soms in z’n nek; het bezorgde hem een ware cultstatus. Achter Hendrix stond dan ook nog eens een Marshall-toren en onder zijn voet het kenmerkende wahwah-pedaal.

Van 5 september tot en met 11 oktober is er een foto- en bijzondere item-expositie van deze gitaarheld in de bovenzalen van de Koppelkerk te Bredevoort. De Koppelkerk is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie en reserveren zie www.koppelkerk.nl. De entree is € 6,- inclusief toegang expositie in de kerkzaal en een kop koffie. Tijdens de expositie ‘50 Years Hendrix in Heaven’ is tevens exclusief het nieuwe boek ‘Hendrix in Holland’ te koop, zo ook een aantal bijzondere foto’s.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 5 september t/m 11 oktober 2020

Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur

Entree: € 6,- incl. kop koffie/thee

Reserveren: www.koppelkerk.nl



