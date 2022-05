A sincere tribute to Willie Nelson

BREDEVOORT – Gitarist (Bökkers/The Kapsones) en kunstenaar Erik Neimeijer brengt op zaterdag 14 mei een oprechte ode aan Willie Nelson in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze 87-jarige countryzanger is één van de beste Amerikaanse songwriters.

De liedjes van Willie Nelson werden door tal van andere artiesten uitgevoerd. Een greep uit zijn hits: Always on my mind (Elvis Presley, Pet Shop Boys, Crazy (Patsy Cline), On the Road Again, To All The Girls I’ve Loved Before (duet met Julio Iglesias).

Het soloprogramma van Erik Neimeijer is sfeervol gearrangeerd, waarbij hij zichzelf begeleidt op piano en gitaar. Het decor bestaat uit schilderijen die Neimeijer speciaal voor deze voorstelling heeft gemaakt. Elk lied dat in de voorstelling gezongen wordt, krijgt een eigen schilderij. Zijn schilderijen staan bekend om hun unieke Caribische stijl met vele kleuren. Neimeijer poseerde in een vooraanstaande galerieën in Manhattan – New York, Madrid, Bonaire en Parijs.

Neimeijer: “Ik kan er vaak niet bij hoe een liedjesschrijver zo’n mooi nummer kan verzinnen. Dat is mijn uitgangspunt. Het leven van Willie Nelson intrigeert mij reeds vele jaren, dus input genoeg.”

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 14 mei 2022

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: € 15,- excl. ticketkosten

Tickets: www.koppelkerk.nl

