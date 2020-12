Achterhoekse popmuziek in stripvorm

BREDEVOORT – Op zaterdag 12 december – de Dag van de Achterhoekse Popmuziek – leert striptekenaar Marc Weikamp je hoe je je Achterhoekse lievelingsliedje vertaalt in stripvorm. De workshop sluit aan bij de expositie ‘Poëzie in beeld’ die tot en met 20 december te zien is in de Koppelkerk.

Marc Weikamp is als graphic novelist een striptekenaar die volwassen beelden geeft aan gedichten en liedteksten. Onlangs is zijn derde graphic novel (gedichtenbundel in beeldvorm) uitgekomen onder de naam ‘Dichter in de Achterhoek.’ In dit boek verbeeldt hij bekende gedichten en liedteksten over de Achterhoek: van Staring tot Achterberg, van Hans Keuper tot Normaal.

Bij de workshop neemt Marc Weikamp de deelnemers eerst mee naar zijn werk in de expositie. Vervolgens gaat men in het atelier van de Koppelkerk aan de slag met zijn of haar strip. Bij de workshop is een kopje koffie of thee to go inbegrepen. Reserveren voor deelname is noodzakelijk, het aantal plaatsen is beperkt.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 12 december

Tijd: 14.30-16.30 uur

Kosten: € 15,-

Reserveren: www.koppelkerk.nl