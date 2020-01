Ad van Liempt geeft lezing over Gemmeker in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdag 24 januari 2020 geeft journalist, schrijver en programmamaker Ad van Liempt een lezing in de Koppelkerk in Bredevoort over zijn laatste boek, Gemmeker, commandant van kamp Westerbork.

Albert Konrad Gemmeker was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de deportatie van 80.000 joden, Roma en Sinti uit het doorgangskamp Westerbork op de Drentse hei. Na de oorlog werd hij in Assen veroordeeld tot een straf van tien jaar, waarvan hij er maar zes uitzat: in 1951 keerde hij als vrij man terug naar zijn geboortestad Düsseldorf.

In zijn boek behandelt Van Liempt een paar cruciale vragen, waarvan de belangrijkste is: kan het waar zijn dat Gemmeker niet geweten heeft wat het lot was van zijn slachtoffers? De SS-Obersturmführer hield dat namelijk vol, in zijn proces in 1948, maar ook bij de onderzoeken die na zijn terugkeer in Duitsland tegen hem werden ingesteld. De Duitse justitie, zo ontdekte Van Liempt tijdens zijn onderzoek, heeft in totaal gedurende zeventien jaar geprobeerd het tegendeel te bewijzen, maar uiteindelijk werd hij in 1976 definitief buiten vervolging gesteld.

In zijn lezing zal Van Liempt, die in mei 2019 op dit boek promoveerde aan de universiteit van Groningen, vertellen over zijn onderzoek waarvoor hij onder meer twee dochters en een kleindochter van Gemmeker interviewde. Gemmeker zelf overleed in 1982, hij leefde na zijn vrijlating nog 31 jaar in Düsseldorf.

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. In het kader hiervan organiseert de Koppelkerk in 2020 diverse bijeenkomsten. Dit is de eerste in de reeks met als thema ‘bezet’. Het thema van de tweede bijeenkomst is ‘verzet’ en vindt plaats op 15 februari en gaat over de Aaltense verzetsstrijder Gerrit Kleisen. De laatste bijeenkomst is op 11 april met als thema ‘bevrijd’ en is in de vorm van de muzikale theatervoorstelling Operatie Geslaagd van veteraan Erik Krikke en The Seven Bridges.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 24 januari

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 10,-

Reserveren: www.koppelkerk.nl