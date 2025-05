Alex Roeka brengt nachtelijk muziektheater naar Bredevoort

BREDEVOORT – Liefhebbers van Nederlandstalig muziektheater kunnen zaterdag 31 mei hun hart ophalen in de Koppelkerk in Bredevoort. Dan staat Alex Roeka op het podium met zijn nieuwste programma Nachtcafé, waarin hij het publiek meeneemt in een nacht vol poëzie, melancholie en meeslepende liefdesverhalen.

Roeka, bekend om zijn rauwe stem, literaire teksten en sfeervolle muziek, zingt tijdens deze voorstelling de beste nummers van zijn zes laatste albums. Zijn voorstellingen worden vaak omschreven als intens, persoonlijk en poëtisch, en Nachtcafé vormt daarop geen uitzondering.

Een reis door liefde, verlangen en melancholie

Het nachtcafé van Roeka is geen gewone plek. Het is een denkbeeldige kroeg waar hij zelf achter de bar staat en zijn publiek laat proeven van “exquise dranken die verrassende vergezichten bieden aan het geestesoog”. Het is een theatrale beleving waarin muziek, taal en emotie samenkomen tot een zeldzaam krachtig geheel.

De voorstelling wordt muzikaal ondersteund door drummer Jeroen Kleijn en multi-instrumentalist Reyer Zwart. Samen brengen zij de teksten tot leven in een sfeer die laveert tussen broeierige nachtelijkheid en troostende weemoed.

Documentaire en achtergrond

Alex Roeka is al meer dan twee decennia actief als singer-songwriter en theatermaker. In 2020 zond het Uur van de Wolf de documentaire Engel en Beest uit, waarin Roeka’s leven en werk op indringende wijze worden belicht. Deze documentaire zal op een later moment in de Koppelkerk vertoond worden.

Praktisch

Wanneer: Zaterdag 31 mei 2025

Waar: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Tijd: Aanvang 20:30 uur (zaal open 20:00 uur)

Entree: €20 in de voorverkoop, €22,50 aan de deur

Tickets: www.koppelkerk.nl/agenda

Meer informatie via www.koppelkerk.nl of per e-mail: info@koppelkerk.nl.

