Americana-artiest Eli Goffa (BE) treedt op in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op zaterdagavond 8 februari treedt de Belgische singer-songwriter Eli Goffa op in de Koppelkerk. Hij wordt geschaard onder één van de grootste singer-songwriter-talenten van zijn generatie. Virtuoos gitaarspel en een stem die alle kanten op kan en gaat.

Eli Goffa trad al op in vele clubs, theaters en festivals in en binnen- en buitenland. Opgegroeid tussen zijn vaders ‘stoffige’ platencollectie uit de jaren zeventig, raakte Eli voorgoed gepassioneerd door Americana muziek. Dat hoor je aan zijn breekbare, maar met momenten ook krachtige zelfgeschreven nummers die soms lonken naar Crosby, Stills, Nash & Young, José Gonzales, Blind Faith of Ray Lamontagne.

Over zijn nieuwe album schreef Willem Jongeneelen (Oor Magazine): “Wat een stem, wat een klank, wat een harmonieën. Eli Goffa barst van het talent, schrijft prachtige poëtische teksten en blijft met zijn stem zuiver tot in de hoogste regionen.” Het tijdschrift Rootsville schreef: “Eli Goffa live is een uiterst professionele show van een bijzonder talentrijke jongeman die met de juiste dosering de gevoelige snaar weet te raken, matuur en vol gepassioneerde finesse en vaak schroeiend van emotie.”

Het Belgische publiek maakte al kennis met de singer-songwriter via The Voice of Flanders, waar hij een staande ovatie kreeg voor zijn vertaling van Neil Young. Het bracht hem uiteindelijk tot de halve finale. Naast zijn solo-shows trad Eli Goffa ook op in diverse voorprogramma’s van gerenommeerde bands, zoals Hooverphonic.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 8 februari

Aanvang: 20.30 uur (20.00 uur zaal open)

Entree: € 12,50 vvk / € 15,- aan de deur

Tickets: www.koppelkerk.nl