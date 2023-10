Anders kijken naar Arbeidsmigratie – VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 3 november a.s. staat de VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk in Bredevoort in het teken van Arbeidsmigratie. Vertrekpunt is de documentaire ‘Rebranding Migration’. De stelling is: We kunnen niet zonder arbeidsmigranten. We gaan op onderzoek naar wat dit betekent voor Nederland en onze regio in het bijzonder?

Arbeidsmigranten in Gelderland en Achterhoek

De krappe arbeidsmarkt zorgt dat er steeds meer arbeidsmigranten worden aangetrokken. In 2022 werkten meer dan 60.000 arbeidsmigranten in Gelderland, waarvan 64 procent via uitzendbureaus werden ingezet. Tegelijkertijd heeft de krappe woningmarkt een negatieve invloed op de woonsituatie van arbeidsmigranten. Naar schatting van Kreis Borken wonen en werken daar momenteel ongeveer 2000 – 3000 arbeidsmigranten, die in Nederland werken. Door groeiende behoefte wordt woonruimte steeds duurder.

De Meet Up

Tijdens de Meet Up gaat het gesprek over de (on)zichtbaarheid van migratie/migranten in onze regio, en over de grensoverstijgende kwestie die arbeidsmigratie óók is. De documentaire ‘Rebranding Migration’ werpt een verassend positief licht op migratie en de kansen die daaruit voortvloeien. Wat is feit, wat is beeldvorming? Hoe kijken wij hier tegenaan?

De gasten van deze avond zijn:

Peter Hinze, burgemeester van Emmerich. Hij is nauw betrokken bij vraagstukken rond arbeidsmigranten, met name ook in het kleine grensverkeer. Chantal te Pas, algemeen directeur Euro Planit Personeelsdiensten (uitzendbureau) en Esther van Lent, directeur Fides (uitzendbureau) kennen de dagelijkse praktijk van werven en inzetten van arbeidsmigranten. Peter Schildkamp, gemeente Enschede, is mede trekker van het Interreg Project Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten.

Heeft u zelf contact met arbeidsmigranten. Ben u arbeidsmigrant (en ziet u uzelf zo)? Bent u gewoon nieuwsgierig naar deze andere kijk op de zaak? Praat mee!

De Meet Up vindt plaats op 3 november 2023, 20:00 uur bij de Koppelkerk in Bredevoort. Tijdens deze avond gaan de gasten met het publiek in gesprek over ontwikkelingen, kansen en kaders rondom arbeidsmigratie in het algemeen én in onze regio. De Tegenlicht-uitzending “Rebranding Migration” is te terug te kijken via de VPRO.

Het helpt in de technische voorbereiding wanneer u de moeite neemt om zich via de website van de Koppelkerk aan te melden voor de Meet Up: www.koppelkerk.nl. De Meet Up is gratis toegankelijk, een vrije gift voor de organisatie wordt op prijs gesteld.

Peter Schildkamp | Foto: PR Peter Hinze | Foto: M. van Offern Chantal te Pas | Foto: PR

