Argentijnse Tango in drie avonden

BREDEVOORT – De Argentijnse tango is de ultieme dans van de liefde. Net als bij de liefde, draait de tango niet om vaste regels, maar vooral om het gevoelsmatig en lichamelijk aanvoelen van de ander. Op drie achtereenvolgende zondagavonden vanaf 21 augustus geeft internationale tangodanseres en -docent Lizelot de Stiger samen met haar danspartner Jillis de Winter in de Koppelkerk in Bredevoort een basiscursus in Argentijnse tango. Geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

In drie avonden wordt de essentie verkend van de Argentijnse tango. De tango is een pad van dualiteit naar eenheid, van afzondering naar verbinding. De dans is een voortdurende wisselwerking van leiden en volgen. De leider in de tango geeft of spreekt, en de volger ontvangt of luistert. De volger is responsief en geeft terug, en de leider oogst wat hij heeft gezaaid. Beiden zijn dus zowel scheppend als ontvangend, maar ieder vanuit de eigen pool. Spelend en ontdekkend worden de universele vrouwelijke en mannelijke principes verkend.

Lichaamsbewustzijn, verbinding en communicatie

De driedelige cursus is geschikt voor alle niveaus: van absolute beginners tot gevorderden. Men kan zich als paar aanmelden (zowel man-vrouw als vrouw-vrouw etc.), maar ook alleen. In dat laatste geval wordt gezocht naar een danspartner. Omdat de tango een levende dans is die steeds weer andere vormen aan kan nemen, is de cursus gericht op de bewegingsprincipes die ten grondslag liggen aan het creatieve samenspel. Thema’s zijn: lichaamsbewustzijn, houding, sensitiviteit, eenvoud en helderheid, sensualiteit, verbinding, communicatie.

Over de docent

Lizelot de Stigter is opgeleid als balletdanseres, heeft een internationale carrière gehad als tangodanseres en docent, en heeft zich verder gespecialiseerd in bezieling en belichaming. Al op jonge leeftijd herkende ze zich in de Soefi’s en werd dit haar spirituele pad. Lizelot geeft naast haar groepslessen en workshops, ook individuele sessies o.a. voor innerlijk leiderschap, spirituele bewustwording, aarding (voor bijvoorbeeld hoog sensitieve kinderen), en zelfrealisatie.

Breed liefdesprogramma in Bredevoort

De cursus Argentijnse tango vindt plaats op zondagavond 21 augustus, 28 augustus en 4 september vanaf 19.30 uur in de Koppelkerk in Bredevoort. De driedelige cursus bedraagt € 90,- voor een duo, of € 45,- solo (excl. ticketkosten). De cursus is onderdeel van het project ‘De staat van de liefde’ van culturele vrijplaats de Koppelkerk en Dorst Theater. In een breed cultureel programma wordt deze nazomer in Bredevoort onderzocht hoe de liefde in de loop der tijd is veranderd. We zijn zelfstandiger en onafhankelijker van elkaar dan ooit door economische vooruitgang, vrouwenemancipatie, ontkerkelijking en technologie, maar wat zijn daarvan de gevolgen voor de liefde? Aanmelden voor de Argentijnse tango en de overige liefdesprogramma’s – theater, concert, workshop, expositie en lezing – kan via www.koppelkerk.nl. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente Aalten, Letterenfonds, Lirafonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

