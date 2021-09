Artist Talk van keramiek in de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – In de expositie Kunst | Ambacht in de Koppelkerk in Bredevoort exposeren momenteel acht kunstenaars die stuk voor stuk uitblinken in vakmanschap. Op zaterdagavond 11 september geeft Job Heykamp (Geesteren) een lezing over zijn werk als keramiek kunstenaar. In de tentoonstelling toont hij zijn bijzondere potten, vazen en wandobjecten. Het ruwe oppervlak, de aardekleuren en de houtasglazuren suggereren dat zijn werk net is opgegraven als bodemvondst uit vervlogen tijden.

Na een loopbaan in het sociale werk en de opleiding Keramische Technieken startte Job Heykamp (1954) uit Geesteren met een pottenbakkerij. Het zwaartepunt van zijn keramische werk bestaat uit handgedraaide unica, gebruiksgoed en wandobjecten.

Kleur en beweging

Kleur en beweging zijn voor Heykamp kernbegrippen in het maken van zijn werk. De vorm van de pot of vaas ontstaat in de beweging tijdens het draaien. Na het werk een eerste keer ‘bisquit’ te hebben gebakken ontstaat de tweede ‘beweging’: de beweging in kleur. Heykamp werkt met vijf kleuren.

Krassen in houtasglazuur

De specialiteit van Heykamp is glazuren met houtas. Deze houtasglazuur maakt hij uit een mengsel van gezeefd as van eik, berk en beuk. Hier voegt hij kleur aan toe. Als een schilder brengt hij vervolgens het gekleurde glazuur in verschillende lagen op zijn keramiek aan. Terwijl hij het werk in beweging houdt, krast hij in één van de glazuurlagen een motief. Deze krastekeningen verraden Heykamps fascinatie voor het grafische. Niets gaat verloren: Heykamp vangt de afgekraste glazuurlagen op en maakt daar zijn wandobjecten van, die – naast zijn potten en vazen – tevens in de Koppelkerk worden getoond.

Artist Talk

Op zaterdagavond 11 september neemt Job Heykamp bezoekers mee in een verhaal over zijn werk als keramiek kunstenaar onder de titel ‘Op de tast naar kleur en beweging in de keramiek’. Op de avond vertelt hij hoe hij werkt, wat hem inspireert en hoe hij zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld als kunstenaar. Aanmelden voor de lezing kan via de webiste van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 11 september

Aanvang: 20.00 uur (inloop: 19.30 uur)

Entree: € 6,- (excl. ticketkosten)

Tickets: www.koppelkerk.nl