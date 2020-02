Beethovenconcert op viool en piano

BREDEVOORT – Dit jaar vieren we het 250e geboortejaar van Ludwig von Beethoven. De Koppelkerk eert de grote componist op vrijdag 21 februari met een viool- en pianoconcert van Alexandros Halapsis en Michail Markov.

De in Moskou geboren pianist Michail Markov begon zijn pianostudie op zevenjarige leeftijd. Al na drie jaar speelde hij als solist met een orkest in de Concertzaal van het Tchajkovsky Conservatorium in Moskou. Later studeerde hij bij professor Victor Merzjanov aan het Tchajkovsky Conservatorium in Moskou. Markov treedt als concertpianist op in binnen- en buitenland en is jurylid van verschillende nationale en internationale pianoconcoursen.

Alexandros Halapsis komt uit een muzikale familie uit Donetsk (Oekraïne). Hij studeerde aan het J. S. Bach Conservatorium in Athene, aan de Universiteit van Indianapolis, aan het P. I. Tchaikovsky Staatsconservatorium in Moskou en aan het N. Skalkottas Conservatorium in Athene. Als solist en dirigent trad hij op in Europa, Azië en Noord-Amerika, en werkte samen met bekende dirigenten en solisten, zoals Odyssey Dimitriadis, Ivry Gitlis, Vladimir Spivakov, Nikolai Petrov, Dmitri Kogan, Konstantin Orbelyan.

Halapsis heeft opnames gemaakt voor radio en tv. Hij is jurylid van internationale muziekconcoursen, oprichter van het Quattro Elementi String Quartet, artistiek directeur van het Loutraki International Music Festival and Summer Music Master Classes, artistiek directeur en dirigent van het Bios Chamber Orchestra in Athene en hoogleraar viool en kamermuziek aan het Nikea Municipal Conservatory and Athenaeum Conservatory in Athene.

Ter ere van het Beethovenjaar spelen Halapsis en Markov vier stukken van Beethoven. Het programma is te vinden op de website van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 21 februari

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 10,-

Reserveren: www.koppelkerk.nl

Alexandros Halapsis Michail Markov