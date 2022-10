Ben Reel bij Stadsbrouwerij de Borghman

BREDEVOORT – De avonden worden donkerder, de herfstige biertjes stromen uit de tap, daar hoort een goede avond live muziek bij. Zaterdagavond 15 oktober speelt daarom Ben Reel met zijn band bij Stadsbrouwerij de Borghman in Bredevoort.

Ben Reel begon zijn muzikale carrière in Ierland bij de band “Trim the Velvet” als zanger/gitarist. In 1999 ging hij solo verder. Sinds zijn debuutalbum ‘This Is The Movie’ in 1999, heeft Ben Reel zichzelf opnieuw uitgevonden van album tot album. Beïnvloed door verschillende muziekstijlen van rock, soul, blues, alt folk/Americana, country en reggae weet hij een geweldig eigen geluid te creëren.

Eind 2022 komt zijn tot nu 10e cd uit: “Locked in and live”. Zijn solocarrière ontvangt goede kritieken van radio en pers van over de hele wereld, met daarin tal van spraakmakende tv- en radio-optredens, zoals BBC & RTE en NPO radio 1, met ondersteuning van namen als Jools Holland, Alabama 3 en The Cranberries.

De deuren openen 20.00 uur, entree €7,50. Voorverkoop is aan de bar.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....