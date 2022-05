Benjamin Herman: grootheid op ’n bescheiden Achterhoeks podium

BREDEVOORT – Jazzmusicus Benjamin Herman wordt een grootheid op èlk podium – dus ook op het bescheiden podium van de Koppelkerk in Bredevoort. Op zaterdagavond 11 juni laat de saxofonist zien wat hij kan in een kleinschalige opzet, samen met pianist Timothy Banchet.

De naam Benjamin Herman wordt in Nederland meteen verbonden met het New Cool Collective. En met strak gesneden pakken, want de in Londen geboren musicus (1968) kreeg al eens de titel ‘Best geklede man van Nederland’. Maar Herman is veel meer: hij is origineel èn productief, bandleider èn componist, maakte een lange rij platen èn heeft een eigen label, heeft talloze prijzen gewonnen èn maakt radioprogramma’s en podcasts. En hij speelt live en in de studio met de meest uiteenlopende musici: jazzgroepen en punkbands, Peter Maffay en gospelzangeres Michelle David, maakt filmmuziek, speelt jazz-standards en treedt op met zijn achttien musici sterke New Cool Collective Big Band.

Benjamin Herman staat vaak op het podium. Uiteraard in bekende zalen als het Bimhuis (Amsterdam) en Tivoli/Vredenburg (Utrecht), maar ook op tal van plekken in binnen- en buitenland. Aan die lange rij van indrukwekkende namen wordt op zaterdag 11 juni de Bredevoortse Koppelkerk toegevoegd.

Op dit steeds belangrijker wordende Achterhoekse podium speelt de saxofonist met Timothy Banchet. Net als de saxofonist speelt deze pianist al vanaf jonge leeftijd. Als kind kwam hij al in aanraking met jazz, soul en gospel. Op de middelbare school kwamen daar hiphop, r&b, kaseko en reggae bij. Het conservatorium rondde hij ‘summa cum laude’ af – met de hoogste lof.

Het jazzduo Herman & Banchet is veelzijdig en origineel. In Bredevoort krijgt het Achterhoekse publiek de kans om twee vakkundige musici te horen en te zien. Het concert op zaterdag 11 juni begint om 20.30 uur, de toegang kost 15 euro (excl. ticketkosten).

