Betoverende editie van Bredevoort Schittert

BREDEVOORT – Op 27, 28 en 29 september barst hét lichtfestijn van het Oosten weer los, Bredevoort Schittert. De historische straatjes worden verlicht door duizenden waxinelichtjes en bouwgroepen zijn maanden bezig geweest met hun magische bouwwerken. Dit jaar is het thema ‘Laat je betoveren’, een bijzondere editie waar de magie van afspat. Denk aan Harry Potter, Merlijn de tovenaar en een fakir op een vliegend tapijt. Maar ook aan een magisch oog, heksen en Halloween.

De betovering zit hem dit jaar niet alleen in de bouwwerken. Bredevoort Aalten Muziek Makerij (BAMM) heeft speciaal voor Bredevoort Schittert een compositie ingespeeld wat wordt afgespeeld op een prachtig waterorgel. Vele fonteinen dansen in kleurrijke verlichting op de maat van de muziek. Een unieke samenkomst van licht, water en geluid in de sfeervolle ambiance van de gracht in Bredevoort. Een indrukwekkende toevoeging aan Bredevoort Schittert welke mede mogelijk is gemaakt door het Cultuurfonds en de gemeente Aalten. Het laat zien dat de organisatie de bezoeker elk jaar wil verrassen met een afwisselend programma.

Maar Bredevoort Schittert is meer dan alleen maar licht. Vuurwerk, een rondrit met de huifkar, een vuurspuwer, een gezellige markt en diverse exposities zijn ingrediënten voor nog meer vermaak. Ook voor muziekliefhebbers is er veel te beleven. In elke kerk, ‘t Ambthuis, de Kruidentuin en op ’t Zand is muziek te beluisteren. Op het horecaplein ’t Zand speelt elke avond vanaf 22.00 uur een band.. Nieuw is dit jaar de toevoeging van de Koppelkerk aan het programma. Op zaterdag is hier een spectaculair concert van alle muziekverenigingen van de gemeente Aalten en op vrijdag en zondag is de Argentijnse Tango te bewonderen. Stop dus niet aan het einde van de magische deuren van de Koppelstraat, maar loop nog een klein stukje verder.

Bredevoort Schittert biedt opnieuw een zeer gevarieerd programma, van jong tot oud, iedereen zal worden betoverd door de sfeer van het kleine vestingstadje. Tickets, het programma en meer informatie over het evenement vindt u op www.bredevoortschittert.nl. Ook zamelen we dit jaar geld in voor de Voedselbank, helpt u mee om ook iemand anders een schitterend avondje uit te geven?

