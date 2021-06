Bredevoort: Fietstocht van de maand juli

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Deze fietstocht van ca. 50 km brengt u langs veel mooie plekjes in de Gemeente Aalten met een korte visite aan de Duitse kant van de grens. Daarnaast is er nog een optie de tocht met 2,5 km te verlengen die zeker de moeite waard is.

Via het Aaltense Goor met unieke, prachtige doorkijkjes gaat het over goed onderhouden wegen en fietspaden richting Varsseveld, Sinderen en de Heurne. Om daarna twee maal via de groene grens terug te fietsen naar Bredevoort. Onderweg zijn er voldoende Rustpunten, Horecagelegenheden en bankjes om even uit te rusten en van de rijke variatie in onze prachtige Achterhoek te genieten.

Een prachtige route weer met veel bijzondere plekjes onderweg. Vanaf begin juli ligt de route klaar bij VVV Bredevoort, Markt 8. Vanzelfsprekend zijn ook de voorafgaande routes nog beschikbaar.

Kosten € 2,50 per routeboekje, bij VVV Bredevoort, Markt 8.

Tel. 0543-452380

vvvbredevoort@gmail.com