Bredevoort Schittert dit jaar in magische sferen

BREDEVOORT – Het middeleeuwse stadje Bredevoort verandert dit jaar op 27, 28 en 29 september opnieuw in een betoverend sprookje tijdens het jaarlijkse evenement ‘Bredevoort Schittert’. Met duizenden waxinelichtjes en schitterende lichttaferelen brengt het evenement bezoekers in een magische sfeer. Dit jaar staat alles in het teken van het thema ‘Laat je betoveren!’.

De inwoners van Bredevoort zetten hun creatieve en technische vaardigheden in om unieke lichttaferelen te maken. Na het visuele spektakel van vorig jaar, waarin een projectie op de plaatselijke maalderij te zien was, heeft de organisatie dit jaar opnieuw een adembenemende belevenis voorbereid. Wat dit zal zijn houdt de organisatie nog even geheim, maar het is een bezoekje aan het historische stadje zeker de moeite waard! Naast lichttaferelen is er natuurlijk ook weer genoeg ruimte in het programma voor muziek, theater en kunst.

Programma Hoogtepunten

Het evenement start elke avond om 19.00 uur. Om 22.00 uur wordt er spectaculair vuurwerk afgestoken bij de Grote Gracht. De lampen van de lichttaferelen doven om 22.30 uur, maar de muziek op het plein ’t Zand gaat door tot in de late uurtjes. Bezoekers kunnen gratis parkeren.

Praktische Informatie

Data: 27, 28 en 29 september 2024

Locatie: Bredevoort, diverse locaties in het stadje

Starttijd: 19.00 uur elke avond

Vuurwerk: 22.00 uur bij de Grote Gracht

Einde lichttaferelen: 22.30 uur

Muziek: Tot in de late uurtjes op het plein ’t Zand

Parkeren: Gratis

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.bredevoortschittert.nl.