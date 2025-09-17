Bredevoort Schittert speelt met licht: drie avonden vol fonkeling en spel

BREEDEVOORT – Op 26, 27 en 28 september verandert Bredevoort opnieuw in een middeleeuws decor van duizenden lichtjes tijdens Bredevoort Schittert. Het thema is dit jaar ‘Spelen met licht’: bouwgroepen, vrijwilligers en ondernemers presenteren interactieve bouwwerken en lichttaferelen verspreid door het historisch centrum.

Bezoekers treffen o.a. een levende gokkast, Kop van Jut, Toekomstkieker, een Rijdende Visvijver, scènes uit het Wilde Westen, plus reuzenversies van Rummikub, Rad van Fortuin en Schaken. In de muzikale Arcade herleven klassiekers als Snake en Pong. Opvallend: de debuterende bouwgroep ‘De jongens van 014’ (10–11 jaar) toont met trots hun eerste creatie ‘Dartbord’. Elke avond sluit af met vuurwerk om 22.00 uur, waarna het feest doorgaat op ’t Zand met Shirtless, Plan B, de Buuls en kooroptredens in de kerk.

Naast lichtkunst is er een markt, schmink voor kinderen en rookbellen. “We spelen dit jaar letterlijk én figuurlijk met licht—van nostalgische spelletjes tot spectaculaire installaties,” aldus de organisatie. “Het is gemaakt door en voor Bredevoort, met plezier voor jong en oud.”

Waarom het telt: Bredevoort Schittert is een regionale traditie waarin buurtbouwgroepen hun creativiteit tonen en het vestingstadje drie avonden lang de Achterhoek laat stralen.

Feitenblok

📅 Vrijdag 26 t/m zondag 28 september 2025 (vuurwerk dagelijks 22:00 uur)

📍 Historisch centrum Bredevoort

💶 Tickets: prijzen en voorverkoop via website

🔗 Meer info & kaarten: bredevoortschittert.nl

Wist je dat …Bredevoort met zijn smalle straatjes en pleinen bij uitstek het decor is voor lichtkunst—waardoor het licht van duizenden waxinelichtjes extra sterk tot zijn recht komt?

