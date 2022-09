Bredevoort Schittert verlicht werelddelen

BREDEVOORT – In het weekend van vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 september zet Bredevoort Schittert vijf werelddelen centraal: Azië, Afrika, Europa, Amerika en Antarctica. De prachtige, lichtgevende en vaak interactieve bouwwerken die in het weekend getoond worden, passen helemaal bij het thema ‘Reis om de wereld’, en zullen de bezoekers zeker betoveren en verrassen.

De bouwwerken worden gemaakt door de Bredevoorters zelf, die maandenlang hun technische vaardigheden inzetten om de bijzondere creaties te bouwen. Deze kun je zien op Facebook, er staan mooie video’s van de werkzaamheden van de bouwgroepen in actie: https://www.facebook.com/bredevoortschittert/videos . Tijdens Bredevoort Schittert kun je bijvoorbeeld bij de Golden Gate Bridge lopen, onder een Chinese poort door wandelen, een piratenschip bewonderen of een spannende jungle bezoeken. Een mooie kans om de wereld te zien in de unieke setting van Vestingstad Bredevoort, waar alle straatjes en huizen romantisch verlicht zijn met duizenden kaarsjes en lichtjes. Hier beleven de bezoekers een heerlijke avond, geschikt voor jong en oud.

Daarnaast kan men genieten van een roofvogelshow (je mag met de roofvogel op de foto!), muziekoptredens, buikdansers (men mag meedoen!), theater, een waarzegger, kunstexposities, kinder-schminken, een vuurwerkshow en natuurlijk goed eten en drinken bij de vele restaurants en stands.

Tjitske Woordes, voorzitter van Bredevoort Schittert, kijkt erg uit naar het lichtfestijnweekend: “We zijn al maanden bezig met de voorbereidingen en het wordt gewoon prachtig! Heel veel Bredevoorters helpen mee om van dit weekend een succes te maken, zo zie je hoe een klein stadje groot kan zijn als er fijn wordt samengewerkt. Bezoekers zullen zich echt vergapen aan al het moois en leuks dat we hen aanbieden. Geloof je het niet? Kom dan maar kijken!”

Agenda voor de avond: bezoekers zijn welkom vanaf 19.00 uur. De lichtjes en de lichttaferelen gaan aan en sprankelen tot 22.30 uur. Om 21.30 uur wordt er elke avond een feestelijk vuurwerk afgestoken bij de Kruittorenstraat. Om 22.00 uur sluit Bredevoort Schittert de avond af met muziek en drankjes op het plein ’t Zand.

Meer informatie en het volledige programma vindt u op de site: www.bredevoortschittert.nl.

Bredevoort Schittert bezoekersinformatie

De entrée is € 10,- p.p. voor een dagkaart. De weekendkaart kost € 17,50 en is alleen online verkrijgbaar.

Voor kinderen 4 t/m 17 jaar gelden aangepaste tarieven: € 5,00 resp. 9,00 voor een weekendkaart (deze is alleen online verkrijgbaar).

Aan de kassa kan gepind worden, maar kaarten kunnen ook online gekocht worden via de site www.bredevoortschittert.nl. Met online gekochte kaarten staat u niet in de rij voor de kassa’s, maar kunt u direct doorlopen naar de Scan & Go controleurs. Bezoekers kunnen gratis parkeren en bij de kassa krijgt men een plattegrond en programmaboekje vol nuttige en leuke informatie over Bredevoort Schittert 2022.

