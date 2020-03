Bredevoorts boekenseizoen van start met boekenbeurs

BREDEVOORT – Het was de afgelopen periode onzeker of de boekenmarkten in boekenstadje Bredevoort doorgang konden blijven vinden rondom de Koppelkerk in Bredevoort wegens bouwplannen op het terrein waar de boekenmarkten plaatsvonden. Na creatief beraad en nauw overleg met buurtbewoners is er een oplossing gevonden. Op 15 maart start het nieuwe boekenseizoen met een boekenbeurs in de Koppelkerk.

Besloten is het volledige buitenterrein van de Koppelkerk her in te richten, zodat er duurzaam een oplossing wordt gevonden voor de boekenmarkten. Het buitenterrein wordt in eerste instantie functioneel ingericht zodat men aan de slag kan, maar uiteindelijk is de bedoeling dat het terrein wordt verfraaid met bomen en struiken. De gerenommeerde tuinontwerper Harry Esselink helpt de plannen vorm te geven.

Op 15 maart wordt het nieuwe boekenseizoen ingeluid met de internationale boekenbeurs. Op deze beurs in de kerkzaal van de Koppelkerk zijn Nederlandse en Duitse boekhandelaren met hun beste aanbod vertegenwoordigd. Naast boeken kan men in de kerkzaal genieten van (een deel van de) expositie ‘In de voetsporen van Rembrandt’ waarin zestien noordelijke figuratieve kunstenaars zijn vertegenwoordigd, zoals Henk Helmantel en Rein Pol. In het Boekencafé van de Koppelkerk vindt men boeken van diverse Bredevoortse antiquariaten. In de bovenzaal van de Koppelkerk kunnen bezoekers terecht voor een expositie van de cursisten van kunstschilder Robert Jansen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 15 maart

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Entree: gratis