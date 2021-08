Bredevoortse boekenmarkten weer van start

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Anderhalf jaar was het stil in boekenstadje Bredevoort vanwege de coronapandemie, maar zondag 29 augustus is het eindelijk zover: dan vindt er weer een Internationale Boekenmarkt plaats. Zo’n veertig boekhandelaren uit Nederland en Duitsland veranderen het buitenterrein van culturele vrijplaats de Koppelkerk weer in een boekenwalhalla.

Pasen is normaal gesproken het startsein van het boekenseizoen in Bredevoort met een Internationale Boekenmarkt, maar de coronapandemie vroeg veel van het uithoudingsvermogen van liefhebbers van boekenstadje Bredevoort. In het najaar van 2019 vond namelijk de laatste boekenmarkt in Bredevoort plaats.

Gelukkig komt daar na anderhalf jaar verandering in: na zorgvuldig overleg met de gemeente en een coronaproof testopstelling van de boekenmarkt heeft de organisatie van de Bredevoortse boekenmarkten – Stichting Koppelkerk – geconcludeerd dat er op verantwoorde wijze weer boekenmarkten kunnen worden georganiseerd.

Op zondag 29 augustus is het zover. Dan staat het buitenterrein van de Koppelkerk vol boekenkramen van zo’n 40 boekhandelaren uit Nederland en Duitsland. De bezoekersstroom zal worden gereguleerd, met één ingang en één uitgang. Bezoekers wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Gelijktijdig vindt in de Koppelkerk de expositie Kunst | Ambacht plaats, waarin acht kunstenaars exposeren die qua vakmanschap uitblinken in acht verschillende disciplines. Om 14.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding door de expositie aangeboden. In de bovenzaal van de Koppelkerk exposeert Béa Verheul met monoprints, die zijn geïnspireerd door haar wandelingen door Achterhoekse bossen of door wandelingen aan zee. Op deze zondagmiddag is Béa Verheul aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan over haar werk. Voor het bezoeken van de tentoonstellingen en/of rondleidingen wordt aangeraden om een tijdslot te reserveren via de website van de Koppelkerk. Voor het bezoeken van de boekenmarkt hoeft men zich niet aan te melden.

Locatie: Koppelstraat, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 29 augustus

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Entree boekenmarkt: gratis

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

Reserveren tijdslot Koppelkerk: www.koppelkerk.nl