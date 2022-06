Collegereeks in de Koppelkerk over vrouwen in de kunst

BREDEVOORT – Vrouwen in de kunst zijn er altijd geweest, zij zijn van alle tijden. Het probleem is echter het gebrek aan documentatie. Hoe verder we terug gaan in de tijd, hoe lastiger het wordt om een goed beeld te krijgen van het leven van vrouwelijke kunstenaars. Kunsthistorica Maria Driessen neemt ons vanaf donderdag 23 juni tijdens vier colleges mee door de geschiedenis van vrouwelijke kunstenaars. Wie waren deze vrouwen, wat zijn hun onderwerpen en hoe verliep hun leven als kunstenaar?

Onafhankelijke vrouwen

‘Do women have to be naked to get into the museum?’ Dat vroegen de Amerikaanse Guerrilla Girls in 1989 zich af toen bleek dat minder dan vijf procent van de kunstenaars in het museum vrouw was, maar het museum wel vol vrouwelijk naakt hing. En dat terwijl er ontzettend veel vrouwelijke kunstenaars zijn en zijn geweest. Hun werk is alleen niet gedocumenteerd of in de vergetelheid geraakt.

Tijdens de collegereeks worden diverse vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars uit de LHBTIQ+ gemeenschap samen met hedendaagse kunstenaars in de spotlights gezet. Kunstenaars als Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Marina Abramović en Cindy Sherman komen aan bod.

Vrijheid, gelijkheid en eigenheid

De collegereeks is onderdeel van het nevenprogramma van de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’, die momenteel te zien is in de Koppelkerk. In de expositie wordt het werk getoond van vijftien kunstenaars die buiten heersende rolpatronen durven te stappen. Er is werk te zien van onder andere Silvia B, Marlene Dumas, Anya Janssen, Dorien Plaat en Lise Sore.

Aan de expositie is een breed nevenprogramma gekoppeld, zoals een lezing van schrijver Splinter Chabot, een Meet Up over gendergelijkheid, een scholenprogramma en een lezing over financiële gelijkheid.

Met de expositie en het brede nevenprogramma probeert de Koppelkerk bewustwording te creëren rondom een rechtvaardige wereld waarin iedereen mag en kan zijn die hij of zij wil zijn en als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: donderdag 23 en 30 juni, 7 en 14 juli

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 50,- (excl. servicekosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

