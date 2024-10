Concert: Janne Schra en Laurens Radstake

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

BREDEVOORT – Een heldere stem, een gitaar en een synthesizer: tijdens het concert op zaterdag 19 oktober in de Koppelkerk is dat alles wat nodig is om een intieme sfeer te creëren. Janne Schra nodigt af en toe andere stemmen uit om samen te vloeien in bijzondere, soms galmende, maar altijd unieke muzikale ruimtes.

A lot of water in the water

Janne Schra blikt terug op een lange reis door de krochten van de ziel en brengt samen met gitarist Laurens Radstake de meest oprechte liedjes uit haar oeuvre ten gehore. Ze vult het aan met nummers van haar nieuwe akoestische album A lot of water in the water. Dit is haar meest persoonlijke album tot nu toe, met liedjes over het recht in de ogen kijken van de draken in jezelf, het doorstaan van golven van verdriet, de bodem raken en weer opstaan. Het zijn liedjes waar je je even aan kunt vastklampen.

De hele wereld rond

Janne Schra werd bekend als frontvrouw van Room Eleven en toerde de wereld rond. Sinds 2010 maakt ze albums en geeft ze optredens onder haar eigen naam. Ze won onder andere een Edison Jazz, een Zilveren Harp, en behaalde gouden- en platina platen.

3voor12

“De mooie, donzige stem van Janne vlijt zich er behaaglijk tegenaan,” schreef recensent Guuz Hoogaerts in zijn recensie van Janne Schra’s solodebuutalbum. “Vanavond is het ‘partner in crime’ Laurens Radstake die zich met zijn subtiele gitaarspel tegen die mooie, donzige stem aanvlijt. Want het is haar stem die in de intieme setting (…) de hoofdrol opeist.”

Praktische informatie

Locatie : Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort Datum : 19 oktober 2024

: 19 oktober 2024 Aanvang : 20:30 uur (zaal open vanaf 20:00 uur)

: 20:30 uur (zaal open vanaf 20:00 uur) Entree : €15 in de voorverkoop (excl. servicekosten), €17,50 aan de deur

: €15 in de voorverkoop (excl. servicekosten), €17,50 aan de deur Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.