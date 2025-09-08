Concert Rembrandt Trio in Koppelkerk uitgesteld

BREDEVOORT – Het concert van het Rembrandt Trio, dat gepland staat voor zaterdag 13 september 2025 in de Koppelkerk, gaat niet door. Wegens omstandigheden is het optreden verplaatst naar zaterdag 10 januari 2026.

De organisatie verzoekt bezoekers en media rekening te houden met deze wijziging.

📅 Nieuwe datum: zaterdag 10 januari 2026

📍 Koppelkerk, Bredevoort

🔗 www.koppelkerk.nl

Lees hier de aankondiging

