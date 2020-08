Concertseizoen weer van start bij de Koppelkerk met Cubaanse muziek

BREDEVOORT – Zaterdag 5 september gaat het concertseizoen van de Koppelkerk in Bredevoort weer van start. Trio Son Cubano trapt af met authentieke, swingende Cubaanse Son in een jazzy jasje met veel close harmony-zang. In lijn met de corona-maatregelen wordt de kerkzaal van de Koppelkerk omgetoverd tot een sfeervolle jazzclub vol tafeltjes met rode lampjes.

Trio Son Cubano

Trio Son Cubano bestaat uit Delia Gonzalez (leadzang en handpercussie), Jesus Hernandez (gitaar en zang) en Leticia Bal (percussie en zang). De Volkskrant schreef over ze: ‘Dat hun son zo vol klinkt is te danken aan de meerstemmige zang, weelderig gearrangeerd met in de Cubaans muziek ongebruikelijke harmonieën. Daardoor klinken evergreens als Don Gardenias en El Carretero weer fris, met een lyriek die gepeperd wordt door de conga’s, bongo’s…’

Het genre van de son

De oorsprong van de Cubaanse son gaat terug naar de tweede helft van de 19e eeuw, toen de son ontstond uit een combinatie van invloeden van de Spaanse canción (liederen), gitaar en Afrikaanse ritmes en percussie-instrumenten. Met name de zuidoostelijke stad Santiago de Cuba had invloed op het ontstaan van de son en de rurale gebieden eromheen, maar ook Guantánamo en Baracoa, waar de karakteristieke tres-gitaar ontstond.

Havana en de son

Van oost-Cuba verplaatste de son naar de hoofdstad Havana, waarschijnlijk met soldaten die naar Havana trokken. De son en bijbehorende dans werd in Havana al snel populair. Het beïnvloedde andere Cubaanse genres, maar op haar beurt werd de son ook beïnvloed door andere Cubaanse muziekstijlen, zoals de Afro-Cubaanse rumba. Het karakteristieke “clave”-ritme (3-2 of 2-3) zou via de rumba in de son terechtgekomen zijn. De hoogtijdagen van de klassieke son in Havana en Cuba waren in de jaren ‘20 van de 20ste eeuw. De bourgeoisie en regering wezen son toen veelal af vanwege haar Afrikaanse en vermeend volkse oorsprong en karakter, maar bij het volk was het populair.

Door de corona-maatregelen zijn er slechts 42 plaatsen beschikbaar voor het concert. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 5 september

Tijd: 20.30 uur (20.00 uur zaal open)

Tickets: vanaf € 15,- (online voorverkoop)

Ticketverkoop: www.koppelkerk.nl

